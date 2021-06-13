Merkez Bankası Açıkladı! Doların 9,23 Lira Olması Bekleniyor! Elinde Dolar Olanlara Dolar Alacakların Dikkatine

Dolar almayı düşünen vatandaşlarımız için önemli açıklamalar geldi! Elinde doları olan olmayan herkesi ilgilendiriyor!

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMALAR DA BULUNDU

Merkez Bankası yaptığı beklenti sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu dolar beklentisi belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Temsilciler ve uzmanlardan oluşan 57 katılımcıyla birlikte ise beklenti anketi gerçekleştirildi. Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçları ise basınla paylaşıldı.

TCMB, paylaştığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) beklentisi ,46 olarak güncelledi. Haziran ayı TÜFE beklentisi geçen ayı %0,82 olarak açıklanmıştı bu oranda yukarı yönde yenilendi ve %1,21 olarak güncellendi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi de ,81 oranında yukarı yönle yenilenerek ,46 olarak açıklandı.

12 ay sonrası için TÜFE beklentileri de ,81’den ,24 bandına yükseldi. 24 ay sonrası içinse beklentisi %9,99’dan ,16 bandına çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Ankete göre ise dolar beklentisi de yükseldi. Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankette 8,71 lira olarak açıklanmıştı fakat bu rakam 8,95 olarak güncellendi. 12 sonrası için Dolar- TL beklentisi de 9,23 oldu.

Bir önceki ankette ise 25,4 milyar yıl sonu cari açık bekleniyordu. Bu anket döneminde bu rakam 25,7 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için tahmin edilen rakam ise 22,4 milyar dolar.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi ise %4,3 bandından %4,9 bandına çıktı. 2022 yılı için büyüme ise %4,1 bandından %4 bandına indi. Cari ay sonu MB fonlama beklentisi ’da sabit kaldı, MB bir hafta vadeli repo faiz oranı ay sonu beklentisi de olarak kaydedildi.

HAZİNE BAKANINDAN KRİTİK MESAJ GELDİ

Merkez Bankası anket sonuçlarını açıklarken bir yandan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan ekonomi ve enflasyona dair önemli açıklamalar geldi. Bakan Elvan, enflasyona dair yorum yaptı ve nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önünde engeldir dedi.

Enflasyonla mücadelenin ülkenin refahı için kazanılması gerektiğini vurgulayan Bakan, yapısal politikalara hız kazandıracaklarını enflasyona risk oluşturan durumlara karşı çözüm önerileri geliştireceğiz dedi.

Bakan Elvan yaptığı konuşmasında hem yapısal hem de dönemsel riskler olduğunu salgının tek bir tedarik merkezine bağlı kalmanın yanlışlarını ortaya çıkardığını ifade etti. Küresel zincirler tekrardan şekillenirken bir yandan da pandemi ile mücadele de ülkemizin temel ekonomi politikalarının belirlendiğini açıkladı.

Salgında yapılan desteklerin 2021 yıl sonunda 191 milyar Türk lirasına ulaşmasını beklediklerini aktaran Bakan, 9,5 milyon vatandaşa 55 milyar Türk lirası destek verildiğini açıkladı.

FİTCH’DEN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ DOLAR KURU BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar politika faiz tutumunu ve dolar kuru beklentisini açıklayan Fitch piyasalar için önemli tahminlerini paylaştı.

Fitch tarafından yapılan açıklamalar da Türkiye Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar politika faizlerini ’ye düşürmesini beklediklerini açıkladı. Türkiye için enflasyonunda yıl sonunda ,5 oranına ineceğin, ön gördüler.

Kredi notları direktörü Douglas Winslow, erken faiz indiriminin risk taşıdığını ve Merkez Bankası’nın olan politika faizinin düşürmek için fırsat arayışında olduğunu ifade etti. Kasım ayında da Winslow, enflasyonun bandında kalmasını beklediklerini dile getirdi.

Aynı zamanda dev uluslararası kuruluş Dolar-Türk lirası içinde yıl sonunda 8,9 Türk lirasına yükselmesini beklediklerini açıkladı.