Merih Öztürk ile Yağmur Öztürk ATV Dizisinde Buluşuyor

Bazı oyuncular için 2022 senesi oldukça olumlu bir şekilde geçmişti ve Yağmur Öztürk ile Merih Öztürk de bu isimler arasında bulunuyordu. İki genç kadın oyuncu soyadı benzerliği ile de dikkat çekiyor ve oyunculuk performansları ile beğeni topluyordu. Her iki ünlü isim de 2022 senesinde oldukça başarılı bir çıkışa imza atmıştı. Balkan Ninnisi isimli televizyon dizisi projesinde rol alan Merih Öztürk söz konusu dizi projesinde Jovanka karakterine hayat vermiş ve geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye başlamıştı. Balkan Ninnisi isimli dizi projesi ile beğeni toplayan Merih Öztürk'ün yanı sıra Yağmur Öztürk de Yazgı dizisinde oyunculuk performansı sergilemişti. Erkan Meriç ile beraber TV8 ekranlarında Yazgı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Yağmur Öztürk de ekranların aranılan bir yüzü.

Yaz sezonundan bu yana hem Yağmur Öztürk hem de Merih Öztürk için büyük bir kariyer çıkış süreci başlamıştı. Merih Öztürk, Emre Bey ile Balkan Deniz isimli televizyon dizisi projesinde çok iyi bir partnerlik süreci yürütmüş ve dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Konu hakkında elde edilen son bilgilere göre Balkan Ninnisi dizisinin finali gerçekleşmeden önce Merih Öztürk'ün yeni dizisi için anlaşma yaptığı da öğrenildi. Melih Öztürk bazı teklifler almış ve yapımcıların büyük dikkatini çekmişti. Tatlı Hayat, Acı Aşk isimli dizinin kadın başrolü olacak olan ünlü oyuncu Melih Öztürk bu defa ATV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşacak. ATV dizisinde bir mahalle hikayesi anlatılacak ve Keremcem erkek başrol olarak dizide performans sergileyecek.

Keremcem yeni dizide bir polis karakterine hayat vererek hayranları karşısına çıkacak. İki kadın oyuncu da dizide çok ilgi çekecek ve ünlü oyuncu Merih Öztürk, Leyla isimli karakter ile dizide oyunculuk performansı sergileyecek. Yeni Atv dizisi Tatlı Hayat Acı Aşk isimli proje seyirci grubuna farklı duyguları aynı anda yaşatacak ve bir dram hikayesi olarak ekranlarda yer alacak. Yağmur Öztürk de dizinin ekibine dahil oldu ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Yağmur Öztürk'ün Tatlı Hayat Acı Aşk isimli yeni dizi projesi ile yine büyük bir çıkışa imza atacağı düşünülüyor.

Genç oyuncu Yağmur Öztürk Yazgı isimli dizi ile TV8 ekranında adından söz ettirmiş ve 2019 senesinden bu yana oyunculuk hayatına devam etmişti. Ünlü isim Sevdim Seni Bir Kere isimli dizi projesiyle setlere adım atmış ve Acemi Anneler isimli günlük diziyle de önemli bir tecrübe yaşamıştı. Yağmur Öztürk Son Nefesime Kadar isimli kısa ömürlü olan projede de rol almış ve Yazgı dizisinin kadın başrolü olarak kariyer hayatında büyük bir sıçrama gerçekleştirmişti.

Yağmur Öztürk ile Melih Öztürk ikilisi 2 senelik bir süreçte rol aldıkları projeler ile öne çıktılar ve isimlerinden söz ettirdiler. Her iki oyuncu da Tatlı Hayat Acı Aşk isimli yeni Atv dizisinde rol almak için bir anlaşma imzaladı ve bu gelişme ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yeni dizi projesinden her iki oyuncunun da kariyer hayatında önemli olacağı düşünülüyor.