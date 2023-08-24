Memur-SEN ve kamu işvereni arasında toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Yapılan görüşmeler, 4 milyon memuru ilgilendiriyor. Aynı zamanda 2,5 milyon memur emeklisi de yapılacak düzenlemelerden yararlanacak. Görüşmeler sırasında memurların mali ve sosyal hakları belirlenecek. Memur-SEN ve kamu işvereni arasında zam konusunda anlaşma sağlanamadı. Bu nedenle memur maaş zammına kamu heyeti karar verecek.

Memur-SEN ve kamu işvereni arasında bazı konularda anlaşma sağlandı. Memurların bazı sosyal hakları üzerinde anlaşmaya varıldı. Memurlar, zam konusunda da anlaşma sağlanmasını istiyor.

KAMU KONUTLARI İÇİN KİRA ÖDENMEYECEK

Yapılan düzenleme ile Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinden sözleşmeli personeller de faydalanacak. Hizmet tahsisli kamu konutları için de düzenleme yapılacak. Buna göre konutların kapsamı daha fazla genişletilecek.

Enerji dağıtım yerleri, gar ve istasyonlar gibi alanlarda bulunan konutlardan kira alınmamasına karar verildi.

TOKİ KONUTLARINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Üzerinde anlaşma sağlanan konulardan biri TOKİ konutları oldu. TOKİ konutlarında memurlara öncelik tanınacak. Lojmanlarda ise engelli bireylere öncelik verilecek. Yapılması planlanan düzenlemelerden biri 3600 ek göstergedir.

Toplu sözleşme görüşmelerindeki en önemli detay zam oluyor. Hükümet, üç kere zam teklifini 3 defa iletti. Ancak Memur-SEN, zam teklifini beğenmedi. Bu nedenle kamu heyeti tarafından yeni zam oranı belirlenecek.

Kamu işvereni son olarak 2024 yılının ilk altı ayında yüzde 15 oranında zam önerdi. 2024 yılının ikinci altı ayı için önerilen zam yüzde 10 oldu. 2025 yılının ilk altı ayında yüzde 6 zam, ikinci 6 ayında yüzde beş zam önerildi. Bu teklifler beğenilmediği için zam kararını hakem heyeti verecek.

Memur-SEN, 2024 yılı için yüzde 70 zam istiyor. 2025 yılı için %40 zam isteniyor. Ancak hükümet, üç seferde de düşük oranda zam önerdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak zam oranının enflasyon farkıyla beraber %43 seviyesine ulaşacağını açıkladı.