Memur-SEN ve kamu işvereni arasında görüşmeler devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde memurlara yapılacak zamma karar verilecek. Aynı zamanda memurların diğer hakları da belirlenecek. Memur-SEN, hükümetin karşısına çıkarken 2024 yılı için %70 olarak zam teklifini belirledi. 2025 yılı için istenen oran ise %40 oldu.

Kamu işvereni tarafından verilen teklifler ise Memur-SEN teklifinin altında kaldı. Kamu işvereninin ilk teklifi beğenilmedi. Bunun üzerine hükümet, ikinci teklifini iletti. Ancak bu teklif de kabul görmeyince işler, üçüncü teklife kaldı. Üçüncü zam teklifi, bugün belli olacak.

3,7 MİLYON EMEKLİ, ZAMDAN YARARLANACAK

Toplu sözleşme görüşmeleri, 3.7 milyon memuru ilgilendiriyor. Aynı zamanda 2.7 milyon memur emeklisi de zamdan etkilenecek. Memur maaş katsayısında meydana gelen artış neticesinde sosyal yardımlar da artacak.

65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı gibi ödemelerde artış yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu sözleşme görüşmelerinin ay sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Gerekli açıklamaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldığını söyledi.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

Hükümet ilk zam teklifinin kabul edilmemesi üzerine yeni zam teklifini açıkladı. 2024 yılının ilk altı ayı için %15 zam teklifinde bulunuldu. İkinci altı ay için teklif edilen zam oranı yüzde 10 olarak dile getirildi.

2025 yılının ilk altı ayında teklif edilen oran %6 oldu. İkinci altı ayda %5 zam önerildi. Ancak ikinci zam teklifi de kabul edilmedi. Memur-SEN, maaşın yanı sıra farklı haklar da istiyor. Birinci kademeye ulaşan memurlara, 3600 ek gösterge verilmesi de istenen haklar arasındadır.

Disiplin affı, Hac izni, TOKİ projelerinde öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık da istenen haklar arasında yer alıyor. Servisten yararlanamayanlar için toplu taşıma kartı isteniyor. Tüm bu hakların verilip verilmeyeceği, yıl sonu itibarıyla belli olacak.