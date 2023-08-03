Memurların gelecek iki yıldaki haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri, bu hafta başladı. Bu görüşmeler neticesinde memurların ve memur emeklilerinin alacağı zamma, sağlanacak yan haklara karar verilecek. Görüşmelerin ikinci turu ise 14 Ağustos tarihinde yapılacak.

Yeni görüşmeler öncesinde önemli bir gelişme de Temmuz ayı enflasyonunun açıklanması oldu. Temmuz ayı enflasyonu %9,49 olarak açıklandı. Memur- SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra bir açıklama yaptı. Yalçın, enflasyon hedeflerimden değil piyasa gerçeklerinden yola çıkarak bir teklif oluşturulması gerektiğini söyledi.

AYLIK ENFLASYON %9,49 OLDU

Memurların ekonomik haklarının ve diğer haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Mali haklar belirlenirken dikkate alınan verilerden biri enflasyon oluyor. Temmuz ayı enflasyon oranı, aylık bazda 9,49 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon tutarı ise yüzde 47,83 olarak açıklandı.

Enflasyon verilerinin açıklanması üzerine Memur-SEN Başkanı Ali Yalçın’dan açıklama geldi. Ali Yalçın sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yalçın şu sözlerle taleplerini dile getirdi: "Kamu işvereni, 14 Ağustos'ta sunacağı teklifte Memur-Sen'in öngörülerini dikkate alarak, enflasyon hedefleri üzerinden değil piyasa gerçekleri üzerinden teklifle gelmelidir."

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ HATIRLATILDI

Ali Yalçın, açıklaması sırasında Merkez Bankasının enflasyon beklentisinden de bahsetti. Yalçın beklentisin 2023 için yüzde 58 olduğunu söyledi. 2024 yılı içinse tahminin %33 olduğu ifade edildi. Yalçın, 7.Dönem Toplu Sözleşme Teklifi’nin haklı ve makul bir teklif olduğunu da vurguladı.

Yalçın, Memur-SEN’in alım gücü yükseltilmeli talebinde ne kadar haklı olduğunun anlaşıldığını söyledi. 22 bin TL düzenlemesinin yerinde olduğu, ancak açıklanan enflasyon tutarlarının kaygı uyandırıcı olduğu belirtildi.

Yalçın’a göre Memur-SEN tarafından açıklanan 3’er aylık zam ve refah payı teklifi, enflasyon baskısını sona erdirecek ve alım gücünü artıracak. Yalçın, Memur-SEN teklifinin dikkate alınmasını talep etti.