Memur ve Emekli zamları netleşti! 3600 Ek Gösterge Taslağında yeni zamlar sızdı

3600 ek gösterge ile nelerin değişeceği ve maaşların ne kadar artacağı büyük bir merak konusu. Son alınan bilgiler doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 14 farklı taslak üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu taslaklar arasında birindeki detay oldukça dikkat çekiyor. Aynı zamanda ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli bir geçiş de alternatifler arasında yer alıyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi vatandaşın büyük bir merakla beklediği ek göstergenin açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. Yeni düzenleme ile birlikte özellikle de emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde artış yaşanacak. Düzenlemenin ay sonunda meclise gelmesi bekleniyor.

Ek Gösterge Çalışmaları Tamamlandı

Ek gösterge ile ilgili çalışmalar yılbaşından beri devam ediyor. Bu çalışmaların sonunda tamamlanması ile birlikte büyük bir merak ortaya çıktı. Aynı zamanda değişik alternatiflerin olduğu bir taslak metin de ortaya çıktı.

Taslak metinle ilgili son görüşmeler müzakere masasında yapılacak. Ardından ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunularak son kararın verilmesi sağlanacak. Ek gösterge artışının açıklanmasının ardından özellikle emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde bir artış olacak. Ek gösterge çalışmaları, Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri ile 51. maddeye dayanarak başlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ek gösterge ile ilgili 14 taslak hazırlandı. Hazırlanan son taslak ise müzakere masasında görüşülecek.

Ek Gösterge ile Değişecekler

Ek gösterge açıklandıktan sonra polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi harici unvanlarda ek gösterge rakamlarının 500 ila 750 arasında artması bekleniyor. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki bazı unvanlarda görevin önemli olması ve hiyerarşik yapının dikkate alınması ile ek gösterge cetvelinde daha üst gruplarda olacağı biliniyor. Bu unvanlar: il müdürü, bölge müdürü, genel müdür yardımcısı, şube müdürü, üniversite genel sekreter yardımcısı vb.

Belirtilen unvanların yanı sıra yardımcı hizmetler sınıfında olan kamu görevlileri için de eğitim durumuna bağlı olarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar sayesinde yardımcı hizmetler sınıfına giren unvanlar da ek gösterge alacak.

Ek Göstergede Kademeli Geçiş Olması Mümkün

Ek gösterge ile ilgili alternatif olarak kademeli geçiş de gündemde. Yıllara yayılan kademeli geçiş, önemli bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hem ek gösterge konusundaki rakamlar hem de emekliliğe yansıtma oranı konusunda yeni rakamlar ortaya çıkarıldı. Bunlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Vedat Bilgin’e sunularak değerlendirildi.

Memursen ile Vedat Bilgin arasında bu konuda görüşme yapılacak. Bütün gözler bu görüşmeye çevrilmiş durumda. Memursen tarafından ek gösterge sorununun bitmesi için kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışmalar neticesinde kamu personelinin genelini kapsayan bütüncül bir değerlendirme yapmak amaçlandı.

Ek Göstergenin Etkisi Ne Olacak?

Ek gösterge birçok kişi için oldukça önemli. Özellikle memurlarda aylık ücretlerin ve emeklilerin aylıklarının ve ikramiyelerinin belirlenmesi için çok önemlidir. Ek gösterge açıklaması, emeklilik keseneklerini hesaplama konusunda oldukça önemli bir etken olması ile ön plana çıkıyor. Ancak asıl etkinin emeklilik aylığında ve emekli ikramiyesinde olacağı biliniyor. Ek gösterge konusunda yapılacak değişiklik ile memurlarına aylık maaşlarında, emeklilerin aldıkları aylıklarda ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. Açıklanmasına çok kısa bir süre olan ek gösterge için son görüşmelerin ve değerlendirmelerin tamamlanması ve düzenlemenin yapılması bekleniyor.