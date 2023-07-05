Bir süredir emekliler ve memurlar tarafından yakından takip edilen 6 aylık enflasyon verileri gündemde yer alıyordu. Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da açıklanan haziran ayı enflasyon verileri ile beraber netleşti. Peki emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak, 6 aylık enflasyon farkı nedir, ne kadar oldu?

Gözler, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında emekli ve memur maaşlarına çevrildi ve detaylar merak konusu oldu. Her sene memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranı 2 defa toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenerek açıklanıyor. Senenin ilk 6 ayı için memurlar %8 sözleşme zammı almış ve konu uzun süre uyuyunca tartışılmıştı. Elde edilen son bilgilere göre bu oranı aşan fark kadar memur maaşlarını enflasyon farkının yansıtılacağı bilgisine ulaşıldı. %19,77 olarak gerçekleşen emekli ve memura yapılacak zam oranını etkileyen 6 aylık enflasyon gündemde yer aldı. Açıklanan bu rakam milyonlarca emekli ve memur zammı için kritik bir önem taşımakta.

Bu senenin ikinci altı ayı için memurlara %6 enflasyon ve zam farkı verileceği öngörülüyor. Yüzde altılık sözleşme zammına ek olarak memurlar %11,77'lik enflasyon farkı olarak gündemde yer alacak. Emekli ve memurların kesin zam oranı refah rayı eklenmesi sonrasında belli olacak ve detaylar paylaşılacak.

Memurlar toplu sözleşmeye göre senenin ilk 6 ay için %8 zam almış ve memur emeklileri ile memurların bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazandığı açıklanmıştı. Gündemde yer alan konu sonrasında bağ-kur ve SSK emeklilerinin %19,77 zam alacağı bilgisi gündemde yer aldı. 6 ayda bir enflasyon oranında zam alan SSK ve bağ-kur emeklileri hakkında bilgileri haberimiz üzerinden vermeye devam edeceğiz.