Ülkemizdeki 3 milyonun üzerindeki memur ve emekli memur için önemli bir gelişme yaşanıyor. Toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde alınan kararlar, hem mevcut memur maaşlarını hem de emekli aylıklarını etkileyecek gibi görünüyor. Özellikle 3600 ek gösterge düzenlemesi, memur ve emekli memurların cebine olumlu yansıyacak.

2023'ten İtibaren Yürürlüğe Girecek Düzenleme

2022 yılında hayata geçirilen ve 2023 yılında tam anlamıyla yürürlüğe girecek olan ek gösterge düzenlemesi, memur ve emekli memurlar arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. Bu düzenleme kapsamında birinci derece memurlar, 3600 ek göstergesinden yararlanacaklar. Daha önceki düzenlemelerde olduğu gibi bu yeni düzenlemeyle de bazı kamu görevlileri, maaşlarında artış elde edecek.

3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsıyor?

Yapılan düzenleme, 3600 ek göstergesinden faydalanacak olan kamu görevlilerini kapsamlı bir şekilde genişletiyor. Bu düzenlemeye göre; memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni gibi birinci derece kadrolarda görev yapanlar bu ek gösterge avantajından yararlanabilecekler. Bu da, yarım milyonu aşkın kişinin bu düzenlemeyi beklediğini gösteriyor.

Emekli Maaşları ve İkramiyelerinde Artış Bekleniyor

Düzenlemenin en çok merak edilen kısmı ise emekli maaşları ve ikramiyelerinde yaşanacak artışlar. 3600 ek gösterge sayesinde 30 yıl ve üzeri süreyle çalışmış olan bir memurun emekli maaşındaki artış tahmini olarak 2.900 maaş katsayısına göre hesaplandığında 99 bin TL'yi aşacak. Bu artışın, yarım milyondan fazla emekli memurun maaşını olumlu etkilemesi bekleniyor.

Umudu Artıran Gelişmeler

Yapılan düzenleme ile birlikte emekli adayları arasında umutlar arttı. 3600 ek gösterge sayesinde emekli maaşları ve ikramiyeleri ciddi şekilde artacak, bu da emekli memurların yüzünü güldürecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Resmi rakamlar henüz açıklanmamış olsa da, bu düzenlemenin milyonlarca emekli memurun yaşam standardını yükselteceği kesin gibi görünüyor.