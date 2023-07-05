Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu rakamlar doğrultusunda memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları belirlendi. Refah payı artışı hariç, yeni memur ve memur emekli maaşı zamları belli oldu. En düşük memur maaşı, yüzde 85'ten fazla bir artışla 22 bin TL seviyesine çıkarıldı. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise refah payı ve kademeli zam uygulanacak.

TÜİK'in Haziran Ayı Enflasyon Rakamları

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,92 artış gösterdi. Ayrıca, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 19,77 olarak hesaplandı. Bu doğrultuda, SSK emekli maaşları ve Bağ-Kur emekli maaşları Temmuz ayından itibaren bu oranda artırıldı. Memur emeklisi ve memur maaşları için ise enflasyon farkı gözetilerek yüzde 17,64 zam yapıldı.

Meclis'te Zam Süreci

En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından sunulması beklenen teklif, enflasyon ve refah farkını dikkate alarak düzenlemeler içerecek. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, enflasyonla ilgili rakamların netleşmesi üzerine verilen sözleri yerine getireceklerini ifade etti.

En Düşük Memur Maaşı 22 Bin TL Oluyor

En düşük memur maaşı yüzde 85,68 artışla 11.848 TL'den 22 bin TL seviyesine yükseltilecek. Ancak, diğer memurların maaşlarına da göreve, unvana ve mesleki dereceye göre düzenlemeler yapılacak. Yeni zamlı memur maaşları, refah payı artışı ve diğer düzenlemelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tek tek açıklanacak.

Memur Emeklisi Temmuz Zamı

Enflasyon rakamlarına göre hesaplandığında, 7.901 TL olan memur emeklisi maaşı yüzde 17,64 artışla 9.294 TL'ye yükseldi. Ancak yüzde 85,68'lik zam oranı memur emeklileri için de uygulanırsa, bu rakam 14.671 TL'ye çıkacak.

Refah Payı

Refah payı için masada yüzde 30'luk bir rakam konuşuluyor. Tüm memurlara yapılan zamın ardından seyyanen artışlar da devreye girecek. Masada, refah payıyla birlikte yüzde 30'luk orana göre 3.000 TL ile 7.000 TL arasında değişen seyyanen zam miktarları bulunuyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda, memur ve emekli maaşlarındaki zam oranları belirlenmiş ve en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılmıştır. Bu düzenlemeler, memur ve emeklilerin refah düzeylerinin artırılması ve ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir.