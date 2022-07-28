Melisa Döngel Yeni Projelere İmza Atıyor

Dizi dünyasına 2016 senesinde adım atan güzel oyuncu Melisa Döngel bugüne kadar pek çok başarılı projede rol aldı ve performans sergiledi. Ünlü isim Hangimiz Sevmedik isimli dizi ile ismini duyurdu ve daha sonra Arka Sokaklar isimli uzun soluklu projede de rol aldı. Fakat ünlü oyuncu asıl büyük çıkışını ise Bizim Hikaye dizisi ile gerçekleştirdi ve Deniz karakterine hayat ver di. Daha sonra Ceren olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Melisa Döngel daha sonra özel hayatı hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile gündemde yer almıştı. Sen Çal Kapımı dizisi öncelikle hikayesini romantik komedi olarak başlamış fakat daha sonra drama dönüş yapmıştı. Melisa Döngel söz konusu projede Ceren isimli karaktere hayat veriyordu ve karakter özellikle seyirci tarafından gıcık olarak tanımlanıyordu. Fakat karakterde etkileyici bir oyunculuk performans sergileyen Melisa Döngel dikkatleri üzerine çekmişti.

İstanbul'da 1999 yılında hayata gözlerini açan ünlü oyuncu Melisa Döngel, üst üste farklı projelerde yer aldı ve kendisini oldukça geliştirdi. Son olarak Aşk Mantık İntikam isimli romantik komedi türündeki dizide Çağla karakteri olarak seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu rol aldığı projeler ile adından söz ettiriyor.

Oyuncu Disney Plus'ın ilk yerli dizisi olan Dünyayla Benim Aramda isimli projede de Sen Çal Kapımı dizisinde olduğu gibi Ceren karakterine hayat verecek. Bunun yanı sıra Aşk Taktikleri 2 isimli sinema filminde de rol alan ünlü isim farklı projelere imza atmaya devam ediyor. Romantik komedi projelerinde başarılı bir şekilde rol alan Melisa Döngel 2020 senesinden beri bu türe devam ediyor.

Oyuncunun bugüne kadar hayat verdiği dram türündeki rolleri ve projeleri unutulmuştu. Fakat ünlü isim Eylül ayında ise bir dram yapımında rol alacak. Kusursuz Kiracı dizisiyle ekranlara dönüş yapacak olan ünlü oyuncu, kış sezonunda tekrardan bir dram hikayesiyle seyirci kitlesiyle buluşacak.