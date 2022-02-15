Melisa Aslı Pamuk’tan Dikkat Çekici Sosyal Medya Paylaşımı

Genç oyunu Melisa Aslı Pamuk, 2012 senesinde Yer Gök Aşk isimli projede rol almış ve Sevda isimli karaktere hayat vermişte. O tarihten bugüne kadar birbirinden başarılı projelerde rol alarak seyirci kitlesi karşısına çıkan ünlü oyuncu, güzelliği ile de adından söz ettiriyor. Rol aldığı projeler ve sergilemiş olduğu başarılı oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesi elde eden ünlü isim, magazin gündeminde özel hayatı yerine yaptığı işlerle göz önünde olmayı seviyor.

Yaklaşık olarak bir senedir kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile ilişki yaşayan ünlü oyuncu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kural bozdu ve sevgilisi ile beraber çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla farklı bir hamlede bulunan oyuncunun bu hamlesi takipçilerinin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz günlerde iki ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç'un evlilik yolunda ilk adım attıkları konuşulmuş ve birlikte yaşamaya başladıkları yönünde haberler de çıkmıştı. Oyuncu çift hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılmıştı ve paylaşılan fotoğraflar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Genç oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Kurt Seyit ve Şura dizisinde Ayşe karakterine hayat verecek beğeni toplamıştı. Daha sonra Kara Sevda dizisinde Asu karakteriyle büyük ve çıkışa imza atan ünlü oyuncu daha sonra Çarpışma dizisinde de rol almış ve Cemre karakteri hayranları ile buluşmuştu.

2020 senesinde ise Yeni Hayat isimli dizide rol alan oyuncu projenin elde ettiği düşük reyting oranları sebebi ile yayın hayatına uzun süre devam edemeyen bir yapımda rol almıştı. Kırmızı Oda dizisine ise konuk oyuncu olarak katılım gösteren ünlü isim, Hayaller ve Hayatlar isimli yapımda rol alıyor. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Hayaller ve Hayatlar dizisinde Özge Gürel, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Aybüke Pusat birbirinden başarılı oyuncular ile birlikte çalışıyor.