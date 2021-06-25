Melis Sezen İlk Buluşma Hikayesini Anlattı

Son dönemin en beğenilen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz’de rol alan başarılı oyuncu Melis Sezen başından geçen bir ilk buluşma hikayesini anlattı ve seyirci kitlesini kahkahalara boğdu. Zengin biri ile ilk buluşma yemeğine çıktığını ifade eden oyuncu, çıktığı kişinin “Biliyor musun? Şu site var ya, işte o bizim” şeklinde ifadeler kullandığı zaman bulunduğu yerden kaçtığını anlattı. İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu Melis Sezen hakkında merak edilenleri yanıtladı.

İbrahim Selim, ünlü oyuncu Melis Sezen’e “İlk buluşmada flörtün ne yaparsa arkadaşıma araba çarpmış. Hastaneye gitmeliyim” deyip kaçarsın şeklinde bir soru yöneltti. Melis Sezen ise bu konuya komik bir şekilde cevap verdi. Eski sevgilisini açık bir yara olarak anlatanlardan kaçmayacağını fakat bir anda her şeyin değişeceğini söyleyen oyuncu, mal varlığı yüksek zengin biriyle yemeğe çıktığı sırada flörtünün konuşmaları yüzünden bulunduğu yerden kaçtığını anlattı.

İbrahim Selim ise Melis Sezen’e cevabı ardından o buluşmayı neden gittiğini sordu ve oyuncu öyle biri olduğunu bilmediğini, tanışmalarının çok romantik olduğunu, filmlerdeki gibi havaalanında tanıştıklarını söyledi. Tanışma hikayelerinin romantik olduğunu düşündüğü için bir yemeğe çıkıp karşısındaki kişiyi tanımak istediğini açıklayan Melis Sezen, daha sonra ise kaçtığını açıkladı.

24 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medyada sahte hesabı da bulunmadığını fakat yakın zamanda açacağını söyledi. Sahte sosyal medya hesabının yanlış şeyleri beğenmemek için lazım olacağını düşündüğünü belirtti.

Henüz çok küçük yaşlarda 4. sınıftayken oyunculuğa olan yeteneğini ve merakını fark ettiğini anlatan Sezen, 4. sınıfta iken okulda drama derslerinin olduğunu söyledi ve oyunculuk yeteneğinin öğretmenlerinin de dikkatini çektiğini belirtti. Daha sonra 10 yaşındayken kendisinei Müjdat Gezen'in okulunda bulduğunu açıklayan oyuncu Cihangir ile Silivri arasında yol yapmakla geçen bir süreci olduğunu anlattı.