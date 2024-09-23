Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş’a 2-1 yenilen Eyüpspor’un tecrübeli futbolcusu Melih Kabasakal, karşılaşmayı değerlendirdi. Melih, “Bu maça çok iyi hazırlanmıştık, hocamız kazanmak için özel bir plan yaptı. Beşiktaş’a karşı nasıl oynamamız gerektiğini biliyorduk ve onlardan daha fazla pozisyon bulduk, ama şans bizimle değildi” dedi.

Farklı mevkilerde oynama fırsatını da değerlendiren Melih, “Hocamız beni zaman zaman sağ bekte, bazen de altı numarada oynatıyor. Gelişimime devam edeceğim. Umarım önümüzdeki hafta daha iyi bir performans sergilerim ve takımım da galip gelir” ifadelerini kullandı.

Eyüpspor, bu sonuçla serisini kaybetmiş olsa da Melih, gelecek maçlar için umut dolu mesajlar verdi. Takımın morali yüksek, hedefleri net!