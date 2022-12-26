Mektup Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Mektup Dizisi Konusu ve Oyuncuları!

Kanal D diziler konusunda bir dönem büyük şanssızlıklar yaşamış ve istediğini bir türlü elde edememişti. Yıllarca hatırlanan ve en çok konuşulan diziler sonrasında birkaç yıl boyunca ekranlara taşıdığı dizi projelerinin tutmaması ile şanssız bir dönem geçiren Kanal D, daha sonra bu durumu değiştirmişti. Camdaki Kız, Sadakatsiz ve Yargı gibi dizi projeleri ile bu durumu daha çok kırmayı başaran Kanal D sonunda şanslı bir döneme geçiş yapmıştı.

Kimi az izlenen ya da tutmayan dizilerine karşılık son dönemde reyting oranları yüksek dizi projelerine imza atan Kanal D, Üç Kız Kardeş dizisiyle yüksek izlenme oranları elde etmişti. Üç Kız Kardeş dizisi bir dram yapımı olarak izleyici karşısına çıkarken proje ilk bölümü itibarıyla çok yüksek oranlar elde etmiş ve bu durum da dizinin çok izlenmesine sebep olmuştu. Bunun yanı sıra O Kız isimli dizi projesi ile beraber toplamda 17 senedir ekran önünde olan ve yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisi de Kanal D'nin başarılı işleri arasında yer alıyor.

Kulislerden gelen bilgilere göre kanalın farklı bir dizi hazırlığında olduğu da öğrenildi ve konu gündemde yer aldı. Köşe yazarı ve televizyon eleştirmeni Sina Koloğlu bu diziler arasında dikkat çeken bir tanesini yazdı ve adından söz ettirdi. Kod adı mektup olan fakat henüz ismini netleştirmeyen dizi projesi için hazırlıklar devam ediyor ve dizi hakkında detaylar araştırılıyor.

Mektup dizisi hakkında detaylar araştırılırken başrolde yer alacak olan isimler de dikkat çekici olarak değerlendirildi ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Dizi deneyimli ve usta isimleri yan yana getiriyor ve genç kuşak oyuncular da deneyimde isimler ile birlikte dizide rol alıyor. Önemli bilgiler sıralayan Sina Koloğlu oyuncu kadrosuna katılan isimleri ifade etti ve dikkatleri üzerine topladı. Mektup dizisinin yapımının Most Yapım tarafından üstleneceği öğrenirken Rabia Soytürk'ün de dizinin oyuncu kadrosunda bulunduğu açıklandı. Genç oyuncu Rabia Soytürk bir önceki dizisiyle büyük bir çıkış yakalamış ve adından söz ettirmişti. Duy Beni isimli gençlik dizisiyle kariyer hayatında etkili bir çıkışa imza atan Rabia Soytürk bu defa Mektup dizisinde performans sergileyecek. Duy Beni Star TV ekranlarında yer alıyor ve Rabia Soytürk Ekim karakterine hayat veriyordu.

Emre Kıvılcım da yine son dönemin dikkat çeken başarılı oyuncuları arasında bulunuyor ve sergilediği yolculuk performansı ile dikkat topluyor. Emre Kıvılcım 2014 senesinde oyunculuk kariyerine başlamış ve Üç Kız Kardeş dizisinde İrfan karakterine hayat vermişti. Selim Bayraktar ile Bennu Yıldırımlar isimli iki ünlü oyuncu da Mektup dizisinde performans sergileyecek. Sina Koloğlu dizinin yayın hayatına başlamasından önce isminin değişeceğini de paylaştı. Selim Bayraktar Sezon başında ATV dizisi olan Destan ile ekranlarda yer almış ve sergilediği oyunculuk performansı ile hayranlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı.