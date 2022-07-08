Meksika'nın Yıllık Enflasyonu Haziran'da 21 Yılın Zirvesine Çıktı

Perşembe günü yayınlanan resmi verilere göre, Meksika'nın yıllık enflasyonu Haziran'da 2001'in başından beri görülmeyen bir seviyeye yükseldi ve merkez bankasının sarsılan tüketici fiyatlarını dizginlemek için parasal sıkılaştırmaya devam etmekten başka seçeneği yok .

Ulusal istatistik ajansı, Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistlerin yüzde 7,95'lik konsensüs tahminlerinin biraz üzerinde, Meksika tüketici fiyatlarının Haziran ayına kadar yılda yüzde 7,99 arttığını söyledi.

Bu aynı zamanda merkez bankasının yüzde 3 artı veya eksi yüzde puanı olan hedefinin de çok üzerindeydi ve Meksika'nın 12 aylık enflasyonunun yüzde 8.11'de olduğu Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeyi işaret etti.

En son enflasyon rakamlarının, bilindiği üzere, merkez bankasının geçen ay 75 baz puanlık rekor bir artışın ardından, enflasyonu frenlemek için oranları tekrar artıracağı konusunda uyardığı Banxico'nun oranları artırmaya devam etmesine yol açması bekleniyor.

2021 ortalarından bu yana faiz oranlarını 375 baz puan artıran banka, bir sonraki para politikası kararını 11 Ağustos'ta açıklayacak.

William Jackson, "Ağustos ayında politika faizinin 75 baz puanlık yüzde 8,5'e yükseltilmesi neredeyse kesin görünüyor ve politika faizinin yılı yüzde 9,5'te kapatacağına dair tahminimize yönelik riskler giderek daha fazla yukarıya doğru kayıyor" dedi. Capital Economics'te yükselen piyasa ekonomisti.

Mevsimsellikten arındırılmış rakamlara göre, tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0,84 arttı, piyasanın yüzde 0,81'lik artış tahmininden önce.

Bazı oynak gıda ve enerji fiyatlarını çıkaran yakından izlenen çekirdek endeks, ay boyunca yüzde 0,77 artarak yüzde 0,8'lik artış beklentilerinin altında kaldı.

Pantheon Macro economics Latin Amerika ekonomisti Andres Abadia, verileri ikinci çeyreğe kötü bir son olarak nitelendirdi ve kilit meselenin yüksek emtia fiyatlarından geçişi olduğu belirtildi.

Abadia, "Bununla birlikte, sıkı para politikasının gecikmeli etkisi ve son hükümet politikalarının kilit fiyatları sınırlama etkisi sayesinde, yılın ikinci yarısında enflasyonda kademeli bir düşüş eğilimi bekliyoruz" dedi.