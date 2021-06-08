Meksika'da Kanlı Seçim! Kesik Kafa, Kesik Eller ile Tehdit

Karteller, Meksikalıların oy kullandığı binalara bırakmış oldukları kesik el, kesik kafa ve kesik kol ile oy kullananlara mesaj bıraktılar.

Meksika'da tarihin en sıkıntılı seçimlerden biri yaşanıyor. Meksika'da halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek adına sandıkların başına gitti.

Kartonun İçinden Kesik El Çıktı

Vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladığı ülkede, mafyalar ve karteller tarafından yapılan girişimler güvenlik güçleri aracılığı ile engellendi. Seçimler nedeni ile etkilerini göstermek isteyen karteller, Meksika'nın Amerika sınırına yakın olan Tijuana şehrinde oy kullanılan binaya, içerisinde kesik insan eli ve insan ayağı olan bir kutu attı.

Kesik İnsan Kafası Bıraktılar

Kartellerin, yaptıkları korkunç girişimler sadece bununla sınırlı kalmadı, aynı zamanda başka bir binaya giderek kesik insan kafası bıraktılar. Polis ekipleri tarafından kesik kafanın bulunduğu kutunun acilen kaldırıldığı öğrenildi.

Kartellerin, oy kullanılan binalara Siverek yaptığı çirkin saldırılar, oy kullanan kişilere yönelik baskı yapmak ve varlıklarını belli etmek amacı ile bu Yollara başvurdukları öğrenildi. Bu kapsamda yürütülen soruşturma çerçevesinde henüz kimsenin gözaltına alınmadığı aktarıldı.

Devler Başkanının Partisine Silahlı Saldırı

Diğer yandan Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da dikkat çeken bir olay daha meydana geldi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un partisi Yeniden Kalkınma partisinin Mexikali şehrindeki ofise bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 Kişi Öldü

Meksika'daki seçimler sırasında hayatını kaybedenler de oldu. Seçim günü gece yarısı Chiapas eyaletinde seçim için malzeme taşıyan bir kamyonete saldırı düzenlendi. düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, diğer eyaletlerde gerçekleştirilen 3 ayrı silahlı saldırıda ise can kaybı yaşanmadı.