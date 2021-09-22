Meksika, Göçün Artmasıyla İnsan Kaçakçılığında Artış Olduğunu Bildirdi

Hükümet Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Meksika'da bu yıl insan kaçakçılığı suçlarının 2020'den bu yana üç kattan fazla arttığını söyledi, çünkü ülke ABD sınırında yasadışı göçte keskin bir artışla başa çıkmak için mücadele ediyor.

Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez, düzenli bir hükümet basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ocak ve Ağustos ayları arasında Meksika'nın 1.232 insan kaçakçılığı suçu kaydettiğini ve 2020'nin aynı döneminde kaydedilen 376 vakadan yaklaşık %228'lik bir artış kaydettiğini söyledi.

Hükümet yetkilileri, birçok göçmenin Meksika'nın Guatemala ile olan güney sınırından Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar olan tehlikeli yolculuğa çıkmaları için insan kaçakçılarına para ödediğini söylüyor.

Rodriguez duyuruyu, yönetimi Amerika'nın dört bir yanından Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmaya çalışan belgesiz göçmen sayısında büyük bir artışla mücadele etmek zorunda kalan Başkan Andres Manuel Lopez Obrador ile birlikte yaptı.

Geçen hafta, çoğunluğu Haitili binlerce göçmen Meksika-ABD'yi geçti. Teksas, Del Rio'daki sınır, ABD Başkanı Joe Biden ve Lopez Obrador için yeni bir insan hakları baş ağrısı yaratıyor.

Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri Çarşamba günü, Biden'a Haitililerin yoksul, mücadele eden anavatanlarına sınır dışı edilmesini durdurması için baskı yapılmasına rağmen, ABD-Meksika sınır kamplarından daha fazla Haitili göçmeni uçurmaya hazırlanıyorlardı.

Biden, Meksikalı yetkililerin göçmenleri sınırda şanslarını denemeye teşvik ettiğini iddia ettiği katı selefi Donald Trump'tan daha insani bir yaklaşım benimseme sözü vererek Ocak ayında göreve başladı.

Washington, ABD sınırını yasadışı yollardan geçmeye çalışırken durdurulan insan sayısı bu yıl iki katından fazla arttığından, göçmen akışını kontrol altına alması için Meksika'ya baskı yaptı.

Doğu, Kuzey ve Batı Afrika'dan Avrupa'ya ve Güney'den Kuzey Amerika'ya olmak üzere iki temel kaçakçılık rotasına dayanarak, göçmen kaçakçılığının yalnızca bu bölgelerde faaliyet gösteren suçlular için yılda yaklaşık 6,75 milyar dolar kazandırdığı tahmin edilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'ne her yıl tahmini 3 milyon yasadışı giriş var: Güney ve Kuzey Amerika arasında, çoğu göçmen sınırdan kamyonlarla kaçırılıyor, ancak seyahatin yaya, demiryolu veya hatta özel tüneller yoluyla da yapıldığı durumlar kaydedildi. .

Her yıl Doğu, Kuzey ve Batı Afrika'dan Avrupa'ya yaklaşık 55.000 göçmenin kaçırıldığı ve suçlular için yaklaşık 150 milyon dolar gelir elde edildiği düşünülüyor. 1996 ve 2011 yılları arasında çöl yolculukları sırasında en az 1.691 kişi öldü ve sadece 2008'de deniz geçişleri nedeniyle 1.000 kişi daha öldü. Göçmenleri kaçırmak için alınan ücretler, 2.000 ila 10.000 ABD Doları arasında değişen rakamlarla, menşe noktasına göre önemli ölçüde farklılık göstermektedir.