Mehmet Yılmaz Ak’tan Savcı Pars Açıklaması

Yargı isimli hukuk temalı televizyon dizisi projesinde Savcı Pars karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, sergilediği performansı milyonları kendisine hayran bırakıyor. Yargı dizisinde hayat verdiği Pars karakteri ile güçlü bir oyunculuk performansı ortaya koyan yetenekli isim, gerçekten savcı gibi davranıyor. İzleyici kitlesi ise Mehmet Yılmaz Ak’ın gerçekten savcı olduğuna inandıkları şeklinde yorumlar yapıyor ve sosyal medyada da bu konu ile ilgili konuşuluyor.

Dizide en etkili karakterler arasında bulunan Savcı Pars karakterini canlandıran ünlü oyuncu, rol arkadaşı olan Uğur Aslan'ın kendi yaşamından yola çıkarak hazırladığı arabesk müzikalini izlemeye gitti. Peki Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi kimdir, Nazlı Çetin kimdir? Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile birlikte etkinliğe giden ünlü isim, gösteri öncesinde çok heyecanlı olduğunu da belirtti. Sevgilisi Nazlı Çetin ile oldukça uyumlu bir görüntü çizen yetenekli oyuncu, yapmış olduğu açıklamalar ile de dikkatleri üzerinde topladı.

Rol arkadaşı Uğur Aslan’ın sette de aşırı heyecanlı olduğunu belirten Mehmet Yılmaz Ak, kendisinin de onunla aynı durumda olduğunu söyledi. Etkinliğin kendi geçmişinden bir hikaye olduğunu belirten ünlü oyuncu, arkadaşının performansını çok merak ettiğini açıkladı. Arkadaşını da ekstra heyecanlandırdığını belirten ünlü isim, herkesin onun bu heyecanına ortak olmak adına geldiklerini söyledi.

Yargı isimli başarılı projede ise tüm ekip olarak güzel bir iş çıkarttıklarını anlatan ünlü oyuncu, herkesi mutlu olduğunu da söyledi. Dizi setinde hem heyecan hem de mutluluk duygularını yaşadıklarını anlatan başarılı isim, her hafta senaryoyu dikkatli bir şekilde okuduklarını belirtti.

Hayat verdiği Savcı Pars karakteri için hukukçulardan destek alarak hazırlandığını ifade eden ünlü isim, daha önce kötü rollerde oynadığını ve bu defa ise bir savcıya hayat vererek çalışmaya devam ettiğini söyledi. Hukukçu arkadaşlarından destek aldığını ifade eden ünlü isim elinden geldiği kadar karakteri canlandırmaya çalıştığını da belirtti.