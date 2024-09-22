Romanya Ligi’nde 10. hafta maçında Mehmet Topal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploiești, zorlu Steaua Bükreş deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç, Topal’ın takımının ligde üst üste 8 maçtır yenilmediğini gösterirken, Petrolul taraftarları da bu başarıyı kutlamak için tribünleri doldurdu.

Maçın son düdüğüyle birlikte taraftarlar, Topal’ı tribünlere çağırarak desteklerini gösterdi. Bu sıcak destek karşısında duygulanan Mehmet Topal, taraftara yumruk gösterisi yaparak teşekkür etti.

Petrolul, Mehmet Topal yönetiminde 15 puanla ligde 6. sırada yer alıyor. Bu performans, hem oyuncular hem de teknik ekip için moral kaynağı olmaya devam ediyor. Taraftarın desteğiyle daha da güçlenen takımın, önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.