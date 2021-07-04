Mehmet Aydın’ın Avukatı İddiaları Yalanladı

Çiftlik Bank’ın kurucusu ve ‘Tosuncuk’ lakabıyla bilinen Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde Brezilya’da teslim olmuştu. Teslim olduktan sonra Türkiye Adalet’inde yargılanmak istediğini söyleyen Aydın, Türkiye’ye getirilerek gözaltına alındı. On binlerce kişiden topladığı parayla yurt dışına kaçan Aydın, ilk ifadesinde “Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum” ifadesinde bulunmuştu.

Gece geç saatlerde Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları uçağı ile saat 22.30’da Brezilya’dan Türkiye’ye getirilen Aydın’ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı’ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı. Yaklaşık 40 dakika süren savcılık ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesindeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Aydın, Emniyetteki sürecin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilecek.

Aydın’ın verdiği ilk ifadelerde borçlarının çoğunu ödediğini ve verecekleri kadar alacaklarının da olduğunu söyleyen Aydın, ailesiyle sorun yaşadığını için teslim olduğunu belirtti.

Neden teslim olduğunu kafa karışıklığına yol açmasının ardından Aydın’ın avukatı Fatih Kuş, müvekkilinin ‘ailesinin baskısıyla’ teslim olduğu iddialarını yalanladı ve Aydın’ın henüz ifade vermediğini söyledi.

İfade öncesi herhangi bir açıklama yapılmayacağını söyleyen Kuş, "Yok öyle bir şey. Kendisi daha ifade vermedi. İfade vermeden herhangi bir açıklama yapmayacağız" dedi. Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın elinde mağdurların listesi olduğu şeklinde çıkan haberlere ise, "Ona ilişkin de bir açıklama yapmayacağız. Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.

Mehmet Aydın, ‘Çiftlik Bank’ sisteminin kurucusu ve 2 yıldan beri firariydi. Dolandırıcılıkla suçlanan Aydın davasında, 3 bin 762 kişi mağdur olmuştu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor. Aydın, 'Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması' suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, 'Tehdit' suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, 'Bankacılık Kanunu'na Muhalefet' suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.