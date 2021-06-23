Mehmet Ali Erbil'den Yeni Açıklama Geldi! Seda Sayan ile Tartışmıştı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yakın dostu Seda Sayan tarafından tecavüze ile suçlanmıştı. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan ünlü isim Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan ile birlikte yemek yiyeceklerini ve kendilerine küslüğün yakışmadığını söyledi. ikinci ve üçüncü şahısların kendilerini tahrik ettiğini açıklayan ünlü şovmen, ikisi arasında var olan dostluğun kolay kolay bozulmayacağını ifade etti.

Şarkıcı Seda Sayan ile ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in yaşamış olduğu kavga son günlerde magazin gündeminin en üst sıralarında yer almıştı. Dikkat çeken kavgada tecavüz suçlaması da gerçekleşmiş ve bu olay ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Seda Sayan, tecavüz ile suçladığı Mehmet Ali Erbil ile ilgili olarak ikinci bir yazı paylaşmış ve aldatmayı tecavüz olarak yazdığını söylemişti. Son olarak ise başarılı şovmen Mehmet Ali Erbil yakın dostu Seda Sayan ile aralarında geçen kavga hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Seda Sayan'ın söylemiş oldukları ile ilgili gerekli olan açıklamayı yaptığını ifade eden başarılı şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinin iki tane kızı olduğunu ve bu leke ile yaşamanın kolay olmadığını açıkladı. Toplamda 50 yıllık sanat hayatında hiçbir zaman böyle bir durum ile anılmadığını dile getiren Mehmet Ali Erbil 35 yıldır Seda Sayan ile birlikte olduğunu açıkladı. Seda Sayan'ın annesinin kendi annesi gibi olduğunu söyleyen Mehmet Ali Erbil, onun annesine anne dediğini ve çocuklarının da kendi çocukları gibi olduğunu söyledi.

Miami dönüşü ardından ünlü sunucu Seda Sayan ile buluşacaklarını söyleyen Mehmet Ali Erbil, dostluklarının bozulmayacağını veya birlikte bir yemek yiyeceklerini açıkladı. Seda Sayan ise sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirmiş ve tecavüze ile suçladığı ünlü şovmen hakkında konuşmuştu. Açıklamasını daha sonra değiştiren Seda Sayan, “Aldatmayı tecavüz olarak yazdım” demişti.