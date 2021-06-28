Mehmet Ali Erbil Kızı Yasmin Erbil ile Program Yapacak

Bir süre boyunca sağlık problemleri yaşayan ve hayranlarını üzüntüye soğan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bırakmış ve sağlığına kavuşmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Seda Sayan ile yaşadığı kavga ile gündeme gelen Erbil, Bebek’te görüntülendi. Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil ile program yapacağını söyleyen ünlü şovmen, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Önceki gün Bebek’te bulunan bir mekanda dostları ile beraber yemek yiyen ünlü isim Mehmet Ali Erbil, gazeteciler ile kısa bir sohbet gerçekleştirmeyi de ihmal etmedi.

Son dönemlerde en çok konuşulan isimler arasında bulunan ve Seda Sayan'ın tecavüz suçlaması ile dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, yaşanan kavga hakkında da açıklamalarda bulunmuş ve Seda Sayan ile küs kalmayacaklarını, beraber yemek yiyip barışacaklarını açıklamıştı. Ünlü sunucu Seda Sayan ise yapmış olduğu tecavüz açıklaması ardından yeni bir yazı paylaşmış ve aldatmayı tecavüz olarak nitelendirdiğini belirtmişti.

Kısa zaman içerisinde televizyon programı yapacağını açıklayan ve kızı Yasmin ile birlikte sunacağını söyleyen ünlü şovmen sevenlerini meraklandırdı. Dedikoduları engellemek için kızı Yamin Erbil ile program yapacağını ifade eden şovmen bu şekilde yeni planlarından bahsetti. Aşk hayatı ile ilgili de konuşan popüler isim Erbil, sevgilisi olmadığını yürüyemediğini fakat artık sosyal medyadan yürüdüğünü söyleyerek espri yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil’in ise bugünlerde annesi ile beraber Dubai'de tatil yaptığı bilgisine ulaşıldı. Sosyal medya hesabından çekilmiş olduğu fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Erbil anne ve babasının izinden gidip oyunculuğa adım atmıştı. Son olarak bikinili yayınladığı fotoğraflarının altına “Biraz hindistan cevizi ister?” misin notunu düşen Erbil, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.