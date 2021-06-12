Türkiye'nin en büyük gazetecileri arasında yer alan Cüneyt Özdemir başta olmak üzere bir çok gazeteciyi yetiştiren Mehmet Ali Birand neden öldü? Mehmet Ali Birand kaç yaşında nerede öldü? Mehmet Ali Birand tanıyalım!

Mehmet Ali Birand neden öldü?

Safra yollarında darlık nedeniyle kardiyak sorunları oluşan ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Birand, standart bir ameliyat sonrası kalbi durdu ve vefat etti.

Mehmet Ali Birand ne zaman nerede öldü?

Mehmet Ali Birand, Amerikan hastanesinde 17 Ocak 2013 tarihinde vefat etti.

Mehmet ali Birand kaç yaşında öldü?

Mehmet ali Birand 1941 doğumluydu. Mehmet ali Birand 71 yaşında vefat etti.

Mehmet Ali Birand eşi kim?

Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand'dır. Çiftin Umur Birand isminde bir oğulları vardır.