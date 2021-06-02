Mehmet Ağar’dan Sonra Oğlu Tolga Ağar da Yönetimden Çekildi

Bodrum Yalıkavak Marina’nın yönetim kurulu başkanlığını yapan eski emniyet müdürü ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın yönetim kurulu başkanlığından çekilmesinin ardından oğlu Tolga Ağar da Yalıkavak Marina’nın yönetim kurulu üyeliğinden çıktığı duyuruldu.

Hakkında organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama emri çıkartılan Sedat Peker’in Youtube’da paylaştığı içinde çeşitli kişiler hakkında iddialar öne sürdüğü videolarında iddiaların hedefindeki kişilerden biri olan eski Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, bir süredir gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde bir süredir yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Bodrum’da bulunan Yalıkavak Marina’dan çıkarıldığına dair iddialar öne sürülmüştü. Bu iddiaları yalanlayarak, şirketten kendi isteğiyle çıktığını belirten Ağar’ın bu ifadesini Yalıkavak Marina da desteklemişti.

Mehmet Ağar, konuyla ilişkin; "Ben bu olaylar başladığı anda Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak istediğimi ifade ettim. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana. Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de zamanım da yok." ifadesinde bulunmuştu.

Bu olaylar gündemde kalmaya devam ederken Bodrum Yalıkavak Marina ise yönetim kurulundan tamamen bir değişikliğe gitti. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Bodrum Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığına ilişkin karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde resmi bir şekilde yayımlandı.

Edilen bir habere göre ise, Mehmet Ağar’ın Yalıkavak Marina’daki Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonuna İtalyan uyruklu olan Moreno Occohiolini getirildi. Mehmet Ağar’ın ayrıldığı yönetim kurulu üyeliğine ise Ahmet Güven Kartal getirildi.

Öte yandan, Mehmet Ağar’ın Bodrum Yalıkavak Marina’daki Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeğinden ayrılmasının ardından oğlu Tolga Ağar da şirketin yönetim kurulu üyeliğinden çekildiği açıklandı. Aynı şekilde olmak üzere, karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

AK Parti Elazığ Milletvekili olan Tolga Ağar’ın, Bodrum Yalıkavak Marina’daki yönetim kurulu üyeliği pozisyonuna getirilen kişi ise Serkan Uzun oldu. Tolga Ağar 2014 yılından bu yana Bodrum Yalıkavak Marina’nın yönetim kurulunda bulunuyordu.