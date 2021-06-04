Meghan Trainor Korku Dolu Doğum Tecrübesini Anlattı

Ünlü şarkıcı Megane Trainor, 4 ay önce “Riley” ismini verdiği oğlunu kucağına aldı ve kabus gibi doğum tecrübesini katıldığı programda dile getirdi. Dünyaca ünlü şarkıcı, oğlunun dünyaya geldiğini fakat ağlamadığını hatta sesinin bile çıkmadığını söyledi. Doğum yaptığı anda doktorların oğlu hakkında normal nefes alamadığını söylediklerini ifade eden ünlü şarkıcı o anların korkunç olduğunu açıkladı. Başarılı isim 4 ay önce dünyaya getirdiği bebeği Riley’nin doğduğu ilk dönemlerde tecrübe ettiği korku dolu saatlerde çekilmiş olan videolarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Sevilen şarkıcı ardından nefes alamayan bebeğinin iyileştiğini ve bu sebeple hissettiği mutluluğu da tekrardan Instagram hesabından paylaşmıştı. Yoğun bakımdaki tedavi süreci biten ve kucağına alabildiği bebeği ile birlikte yaşadığı mutluluğu bir kez daha gözler önüne seren ünlü şarkıcı Meghan Trainor, bu konu hakkında paylaşımlar da yapmıştı. Oğlunun iyileşmesi sebebiyle yaşadığı mutluluğu takipçileri ile paylaşan ünlü şarkıcı, “Riley mükemmel, sağlıklı ve mutlu. Senin annen olduğum için çok şanslıyım tatlı oğlum” şeklinde bir açıklama yazısı yazmıştı.

2018 senesinde evlilik kararı alan ve nikah masasına oturan Daryl Sabara ve Meghan Trainor çiftinin bebekleri Riley, 4 ay önce dünyaya gelmiş ve zorlu anlar yaşatmıştı. Bebeklerinin nefes alamaması sebebiyle korku dolu anlar yaşayan fakat çocuklarının iyileşmesi ardından mutluluk hisseden ikili, Today isimli programa konuk olarak katıldı.

27 yaşındaki ünlü şarkıcı Meghan Trainor, doğumhanede oğlu Riley’i dünyaya getirirken yaşadığı tecrübeleri anlattı. Doğduğu zaman bebeğinin hiç ses çıkarmadığını söylenen başarılı isim, “Neden ağlamıyor bebeğim?” diye düşündüğünü ve o anlarda hissettiği korkuyu dile getirdi. Doktorların ise kendisine yeni dünyaya gelen oğlunun nefes alma ile ilgili sorunları sebebiyle doğum anında ağlayamadığını açıkladıklarını söyledi. Bebeğinin doğumhaneden götürülüp yenidoğan yoğun bakım servisine kaldırıldığını ve sonrasında vücuduna bağlanan tüpler ile beslenmesinin sağlandığını açıkladı. Yaşadığı problem sebebiyle bebeğinin doğar doğmaz kollarından alınıp yoğun bakım servisine kaldırılmasının muhtemelen en zor bölüm olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, 5 gün sonra ise oğullarını evlerine götürebildikleri için çok şanslı olduklarını ifade etti. Eşiyle birlikte konuk olduğu programda tecrübelerini anlatan başarılı isim anlattıkları ile dikkatleri üzerine çekti.