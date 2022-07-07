Medvedev, ABD'yi Rusya'yı Ukrayna Üzerinden Cezalandırmaması Konusunda Uyardı

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, ABD'yi, Batılı ülkelerin Rusya gibi bir nükleer gücü Ukrayna'daki savaş nedeniyle cezalandırma girişimlerinin insanlığı tehlikeye atma riski taşıdığı konusunda uyardı.

Şu anda Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olan Medvedev Çarşamba günü Telegram'da "En büyük nükleer potansiyele sahip bir ülkeyi cezalandırma fikri saçma" dedi.

"Ve potansiyel olarak insanlığın varlığı için bir tehdit oluşturuyor" diye ekledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, birçok insanın dünyanın nükleer savaşın eşiğinde olduğundan korktuğu 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana Moskova ile Batı arasındaki ilişkilerdeki en ciddi krizi tetikledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu ve Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasına ve Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamasına öncülük ettiğini söyledi.

Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini soruşturmak için mahkemeleri kullanma girişimlerinin boşuna olacağını söyledi. Ayrıca , Washington'un “herhangi bir yargılamadan muaf kalırken başkalarını yargılama” girişimi olarak ABD destekli mahkeme çağrılarını reddetti ve onu tüm dünyaya kan döken bir imparatorluk olarak nitelendirdi.

“Bu suçlardan kimse sorumlu tutuldu mu? ABD'nin orada döktüğü kan denizini hangi mahkeme mahkûm etti?”

Medvedev, ABD ve "faydasız yardakçıları İncil'in sözlerini hatırlamalıdır: Yargılama ve yargılanmayacaksın ... böylece O'nun gazabının büyük günü bir gün evlerine gelmesin" dedi. Kıyamet.

Uyarı, Putin ve yetkililerinin, Batı'yı Moskova'nın Ukrayna'daki eylemlerine müdahale etmemesi konusunda uyarmak için Rus nükleer cephaneliğine işaret eden bir dizi sert açıklamanın ardından geldi.

Putin'in görev süresi kısıtlamaları nedeniyle başbakanlık görevine geçtiği 2008'den 2012'ye kadar Rusya'nın cumhurbaşkanı olarak görev yapan Medvedev, Batı tarafından akıl hocasına kıyasla daha liberal olarak görülüyordu.

Ancak son aylarda, kulağa en şahin Kremlin yetkilileri tarafından yapılanlardan çok daha sert gelen açıklamalar yaptı.

Putin, Ukrayna'yı askerden arındırmak, tehlikeli milliyetçiler olduğunu söylediği şeyleri kökünden kazımak ve o ülkedeki Rusça konuşanları korumak için işgalini 24 Şubat'ta "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendirerek başlattı.

Ukrayna ve müttefikleri, Rusya'nın emperyal tarzda bir toprak gaspı başlattığını ve bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük çatışmayı ateşlediğini söylüyor.

Başkent Kiev'i erken ele geçirmeyi başaramayan Rusya, şimdi Ukrayna'nın bir kısmı Rus ayrılıkçı vekilleri tarafından kontrol edilen Donbas bölgesi için bir yıpratma savaşı yürütüyor.