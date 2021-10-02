Meclisten Son Dakika: TBMM Geçti: Öğrenciye 1400 TL Maddi Yardım Geldi

Devlet ihtiyacı olan öğrencilere eğitim ve öğretim giderlerini karşılamaları, eğitimden geri kalmamaları için maddi destek sunmaya devam ediyor. E-devlet üzerinden yapabileceğiniz yardım ile kolaylıkla “Eğitim Öğretim Yardımı” alabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey E-devlet üzerinden eğitim öğretim yardım talebine başvuru yapmak.

Eğitim Öğretim Yardım Talebi

Muhtaç durumda olan kişilere ailedeki çocuk sayısı, ailenin toplam geliri, öğrencinin sağlık durumu gibi birçok noktaya bakılarak yardım veriliyor. Verilen yardımlar ilkokul öğrencileri için 1181 TL, ortaöğretim öğrencileri için 1259 TL ve yükseköğretim öğrencileri için 1217 TL oluyor. Bunun yanında farklı yardımlarda sunuluyor.

Bazı Durumlarda Yardım Kesiliyor

Tabii ki sadece ihtiyacı olanların ihtiyacını karşılamak için bazı durumlarda yardım kesiliyor. Bu durumlar;

l Öğrencinin okulu bırakması ve eğitimine devam etmemesi.

l 1 ay içerisinde 4 gün okula gitmemesi, devamsızlık yapması.

l Bilgi verilmeden adres değişikliği yapılması veya ailenin gelirinin artması.

l Öğrencinin vefat etmesi.

Bu durumlarda verilen yardımlar kesiliyor. Öğrenci bu durumlardan birisi ile karşılaşırsa aldığı maddi destek son buluyor.

Belediyelerden de Destek

Devletin yardımlarının yanında bazı belediyeler de öğrencilere destek sunuyor. Başta Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin belediyesi olmak üzere birçok belediye öğrencilere destek sunuyor. Bu desteklerde 1200 TL – 1500 TL civarlarına kadar çıkabiliyor. İhtiyaç durumunda öğrencilerin belediyeye başvuru yapması ve belediyelerin istedikleri evrakları sunması halinde öğrencilere gerekli yardım yapılıyor. Bunun yanında kalacak yer konusunda da belediyeler yardımcı oluyor. Durumu olmayan ve yurt bulamayan öğrencilere kalacak yer konusunda da gerekli destek sunuluyor. Gerekirse öğrencilere kalacak bir yer bulana kadar bir yer tahsis ediliyor. Bunun yanında bazı kaymakamlıklarda öğrenicilere maddi desteklerde bulunuyor. Belediyelerin yanında kaymakamlıklara da başvuru yaparak gerekli şartları sağlamanız halinde yardım alabiliyorsunuz.

Yardım İçin Aranan Şartlar

Gerek belediyeler gerek kaymakamlıklar gerekse de devlet yardımlarında bazı şartlar aranıyor bu şartlar yardımı veren yere göre değişse de genel olarak aşağıdaki şartlara bakılıyor;

l Ailenin toplam geliri.

l Ailedeki okuyan ve okumayan toplam çocuk sayısı.

l Farklı yerlerden alınan bir yardım olup olmadığı.

l Öğrencinin okuldaki devamsızlık durumu ve eğitime devam edip etmediği.

l Ailede düzenli bir gelir olup olmadığı, düzenli gelir varsa asgari ücretin altında olup olmadığı.

l Ailedeki çalışan kişi sayısı.

Bu şartlar genel olarak yardım yapacak kuruluş tarafından bakılan noktalar. Eğer siz de yardıma ihtiyaç duyuyorsanız başvurularınızı yaparak eğitim için desteğinizi alabilirsiniz.