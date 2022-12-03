Meclisten son dakika haber geldi! Emekliler maaşlarına ek ödeme alacaklar! Son dakika bu sabah başladığı açıklandı

Meclis onayından geçti ve emekli maaşı alan vatandaşlara son dakika haber verildiği açıklandı. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden özellikle emekli maaş alan tüm vatandaşlara, Meclis onayından da onay verilen ve emekli maaş hesapları üzerinden daha önce kredi kullanmaları durumunda ek ödemeler verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Aralık ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılmak isteyen tüm vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ödeme almaktadır.

MECLİS ONAY VERDİ!

Yapılan açıklama ile birlikte özellikle Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit ödemesi alacak olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi ödemelerinde fazla hızlı bir şekilde aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilecekleri bir kampanya hazırladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, kendi bankasından emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlarken, 50000 TL'ye kadar vereceği kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacağını duyurdu. 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, alacağınız tüm kredilerde, emekli olan vatandaşlar, daha önce kredi onayı alsalar ve kredi kullansalar bile bu kredileri düzenli ödemiş olmaları durumunda ek ödemeli kredi tekrardan alabilecek.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ!

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ayrıca kredi haricinde borç kapatma kredisi imkanı da sizlere sağlanmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak için başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden ki, yedikleri zaman kredi kullanabilmektedir.