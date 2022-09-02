Meclisten Onaylanmıştı: Gece Resmi Gazetede Yayımlandı: Emekliye 22.000 TL Ödeme Verilecek, İmzalar Atıldı...

Emekli olan vatandaşlar için yapılacak olan 22000 TL nakit kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Devlet destekli olarak verilecek. 22000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında şartlara uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman kullanabilmektedirler. Banka hesabınızın olması durumunda ve emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istemeniz durumunda sizlere gelir belgesiz 22000 TL kredi 36 ay vadeli ödemeli olarak verilmektedir.

Devlet destekli olarak alınacak olan bu kredilerden Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi bankaların yanısıra Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Denizbank gibi özel bankalar üzerinden de emekli maaş almanız durumunda başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Özel bankalar ile birlikte kamu bankaları üzerinden başlatılan bu kredi kampanyalarında 36 ay vadeli 22000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu kredilerde özellikle kamu bankaları üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, 22000 TL kredi kullanmaları durumunda ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak kredi alabilmektedir.

Resmi gazetede de yayınlanan bu kredi kampanyasında daha önce kredi onayı alıp kredi kullansanız bile ihtiyaç kredilerinde, herhangibir sıkıntı yaşamadan işlemlerinizi gerçekleştirmek için banka şubelerine giderek de başvurunuzu gerçekleştirerek, bu ödemeleri alabilirsiniz. Emekli maaşınız hangi bankada ise o banka üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında özellikle internet bankacılığı üzerinden yapmış olduğunuz tüm işlemlerde diğer kredi faiz oranlarına nazaran daha düşük faiz oranlarıyla kredi alırsınız.