Meclisten onaylandı! İmzalar Atıldı! Emekliye 5000 TL Bayram Ödemesi..

Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda 5000 TL'ye kadar ödemeleri bayram için alabilecekler. Meclis onayından da geçen ve 5 bin TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için yapılan kampanyada, emekli maaşını kamu bankaları üzerinden almanız yeterli olacaktır. Kamu bankaları üzerinden alınacak olan emekli maaşı üzerinden verilecek olan 5000 TL ödemeleri, ihtiyaç kredisi olarak veya sizlere, kredili mevduat hesabı olarak hesaplarınıza yatırılmaktadır. Meclisten geçen ve Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de yapılacak olan bu kampanyada, emekli maaşını bankadan almayan vatandaşlar kampanyaya katılamaz.

Emekli maaş hesabı üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler başvurularını nasıl yapabilir?

Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız, emekli maaş hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabı internet bankacılığı şifresi üzerinden 36 ay vadeye kadar kullanabileceğiniz 5000 TL nakit kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 5000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için başlatmış olduğu bu kampanyada kredi alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından alan kişileri, ayrıca müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve bankaların resmi internet sitesi üzerinden de işlem yaparak, kredi kullanmalarına olanak sağlamaktadır. ihtiyaç kredisi haricinde emekli maaşını bu bankaya taşıyan vatandaşlara daha yüksek limitlerde krediler verilmektedir. 1100 TL emekli promosyon alacak olan vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmaları durumunda, ayrıca bankanın borç transferi kredisi kampanyalarında katılabilirler. Düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan kişiler, hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilir.