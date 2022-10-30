Meclisten Onaylandı! Gece, Resmi Gazetede Yayımlandı! Emeklilere 22.000 TL Ödeme Yapılıyor!

Emekli vatandaşlar için, ekonomik olarak zor şartların kolaylaştırılmaya çalışıldı su götürmez bir gerçektir. Emeklilerin yaşamlarını kış aylarına girerken biraz daha kolaylaştırabilmek adına devlet tarafından getirilen önlemler her geçen gün biraz daha rahatlık sağlamaktadır. Buna göre emekli vatandaşlara özel olarak geliştirilmiş olan 22.000 TL nakit ödeme kapsamındaki kredi kampanyasında, başvuru yapan kişiler hemen gün içerisinde başvurularının sonucunu öğrenebiliyor.

Devlet destekli olarak verilecek olan 22.000 TL tutarındaki nakit ödeme, geri ödeme seçenekleri kapsamında da emekli vatandaşları sevindirmeye başladı. Başvuru işlemleri gerçekleştirdikten hemen sonra gün içerisinde onay ya da onaylanmama cevabı iletileceği gibi aynı zamanda onaylandığı taktirde sizlere en uygun ödeme planları da sunulacaktır. Bahse konu olan ödeme planlarının içerisinde üç ay taksit erteleme ya da kredi notunuza bağlı olarak piyasadaki en düşük ihtiyaç kredisi oranı da uygulanan Seçenekler arasında bulunmaktadır.

Devlet destekli olarak sunulan emekli kredisi için emeklilerin maaş aldıkları banka üzerinde bir hesabının bulunması ve bu hesap üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirmeleri önemlidir. Bu sayede gelir belgesi talebi bulunmadan bankalar sizlere 22.000 TL tutarındaki nakit krediyi hemen kullandıra biliyorlar. Bahse konu olan bu kampanyayı sunan bankalar arasında ise ziraat bankası, garanti bankası, Vakıfbank, Halkbank, DenizBank gibi kamu ve özel bankalarda bulunmaktadır. Bahse konu olan bütün bu bankaların göstermiş olduğu çabalar, aslında emekli vatandaşların kış aylarında yaşayacakları zorlukları biraz olsun kolay bir şekilde atlatmaları içindir.