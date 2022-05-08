Meclisten Geçti: Temmuzda Asgari Ücret 7000 TL Olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirildi. Temmuz'da asgari ücret 7.000 TL! Son dakika haber detayları dökülmeye devam ediyor.



Yüzde 70'i aşan yıllık enflasyonla zaten mücadele eden insanlar geçimini sağlamak zorunda kaldı. Asgari ücrette ikinci bir zam bu günlerde konuşulurken, olası bir artış durumunda enflasyon verilerine göre asgari ücretin nasıl farklılaşacağı hesaplandı. İşte asgari ücret artışı haberlerinin devamı... Türkiye İstatistik Kurumu'ndan 4 Nisan 1

tarihli enflasyon verilerine göre, bunun asgari ücrette olası bir artışı nasıl etkileyeceği hesaplandı. Yapılan hesaplamalara göre yıllık enflasyon düzeyi dikkate alınarak asgari ücretin 7 bin TL'ye çıkarılması gerektiği sonucuna varıldı.

Asgari Ücrete Zam Kapıda

Cumhurbaşkanımız Talimat Verdi Temmuzda Asgari Ücret 7000 TL Olacak. Yeni dönem için asgari ücret artışına yıllık asgari ücret komisyonu yıllık enflasyon bilgilerine göre karar veriyor. Bu yıl, diğer yıllarda hızlanan enflasyon ve diğer kötüleşen ekonomik veriler, Temmuz ayında ikinci bir zam yapılabileceği tartışmalarına yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasının ardından asgari ücrette olası bir artış hesaplaması yapan uzmanlar, enflasyon verilerinin bu durumunda bile asgari ücreti 7 bin TL'ye çıkarabileceklerini açıkladı.

Kulislerden alınan haberlere göre asgari ücret zammı kapıda. Yapılacak zammın her kesimi mutlu edeceği düşünülmektedir. Bu zamdan sonra vatandaşın rahat bir nefes alması bekleniyor.