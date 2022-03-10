Meclisten geçti! Son dakika, kişi başı 10.000 TL ödeme olacak

TBMM'de onaylanan ve son dakika kampanyasıyla kamu bankaları tarafından verilmesi muhtemel 10 bin liralık nakit desteğin detayları belli oldu. Son dakika haberi olarak yayınlanan kampanyanın içerikleri ve meclis tarafından onaylanan ve kamu bankaları tarafından dağıtılacak olan 10.000 TL'lik nakit kampanyası belli oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara 10 bin TL'lik devlet destekli nakit kredi verecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan duyuruların ardından düşük faiz oranlarıyla 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kolay hızlı ve güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir. İhtiyaç kredisi olarak kullandırılacak olan bu krediyi kullanmak isteyenler bu bankalar aracılığıyla 3 veya 5 ay vadeli kredi seçenekleri ile 10.000 TL'ye kadar hızlı ve kolay bir şekilde nakit kredi kullanabilecekler.

Ziraat Bankası

Bu kampanyanın önde gelen bankalarından biri de Ziraat Bankası'dır. İstihdam edilen ve 6 aylık sigorta poliçesi olan vatandaşlara banka tarafından hızlı bir şekilde tam da vatandaşın istediği gibi kredi onayı verilmektedir. Emekliler, emekli maaşlarının Ziraat Bankası aracılığıyla ödenmesi şartıyla başvuruda bulunarak kredi işlemlerine başlayabilirler. Banka hesabınız varsa 10.000 TL'ye kadar Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanmak için kredi başvurusunda kolay bir şekilde bulunabilir veya mobil bankacılık üzerinden dilediğiniz gibi başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca 10.000 TL kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alırsanız bu parayı bankaya bile gitmeden dilediğiniz gibi hesabınıza çekebilirsiniz.

Bu krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankanın düşük faizli ihtiyaç kredisi sunan mobil bankacılığını kullanarak da bunu yapabilirler. İhtiyaç kredisi için en düşük faiz oranlarını sunan bankalar Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tır. İhtiyaç duymanız halinde Ziraat Bankası'ndan dilediğiniz gibi kolay ve hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduğunuz takdirde, Vakıfbank sizlere düşük faiz oranlarıyla kolay bir şekilde işlem yapacaktır. Size en yakın Vakıfbank şubesine gidip dilediğiniz gibi başvurabilirsiniz. İnternet bankacılığınız üzerinden de 10.000 TL'ye varan kredi kampanyalarından yararlanabilirsiniz. Vakıfbank bu krediyi emeklilere 5 ay bekleme süresi ile verebilecek, banka emekli maaşını bu bankadan alan vatandaşlar ucuz faiz oranlarından yararlanabilecek.