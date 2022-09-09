Meclisten Geçti: Kara Listede Olanlara 20 bin TL Ödeme Verilecek, Kamu Bankaları Başlıyor

Kara listede olan müşteriler, bankalardan icralık olanlardır. Eğer bankadaki kredi ve kredi kartınızı ödemediyseniz ve banka sizi icraya verdiyse artık kötü müşteri grubuna girmişsiniz demektir. Bu durumdan sonra artık bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmanız zor olacaktır. Kara listede olan müşterilerin en çok sıkıntı yaşadıkları bu durum için birçok haber görebiliriz. Eğer kara listedeyseniz ve bu borcu ödemediyseniz hiçbir banka size kredi vermeyecektir. Ama eğer kara listede olmanıza sebep olan borcu öderseniz ve bankanın istediği tarzda müşteri iseniz kredi kullanmak için bir engeliniz yoktur. Kara liste borcunuz hala duruyorsa kapatmanız gerektiğini tekrar vurgulamak istiyoruz.

Şimdi sizlere kara liste sonrasında hangi bankalar kredi vermektedir, bunun hakkında bilgiler verelim. Sizde bu bankalardan 20.000 TL kredi başvurusu yapabilir ve 60 ay vadeye kadar kredinizi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kara Listede Olanlara 20.000 TL Kredi Veriyor

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, müşterilerin ilk kredi başvurusu yapacakları bankaların başında gelmektedir. Eğer bu bankadan emekli maaşı, memur maaşı veya çalışma maaşı alıyorsanız ve kara liste borçlarınızı kapattıysanız banka size ihtiyaç kredisi imkanı vermektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olmak için maaş müşterisi olmanız ve çalışan kişilerin en az 6 aylık sigortası olması gerekmektedir. Başvurular evraklarınız ve borç kapatma kağıtlarınız ile birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesinden yapılmaktadır. Banka verdiği kredilerde 6 ay ertelemeli ve 60 ay vadeye kadar imkan sunmaktadır.

Şekerbank Kara Listede Olanlara 20.000 TL Kredi Başvurusu

Şekerbank üzerinden de kara liste borcunuzu kapattıktan sonra sadece emekli olursanız kredi kullanabilirsiniz. Diğer müşterilerde ise banka ipotekli olarak kredi imkanı vermektedir. İpotek vererek 20.000 TL’den fazla da kredi kullanabilirsiniz. 60 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde emekli olan kişilerin emekli maaşını Şekerbank’a taşıması veya bu bankadan maaş alması gerekmektedir. Kredi alacak olan müşteriler en yakın banka şubesinden evrakları ile başvurusunu yapabilmektedir.

Halkbank 20.000 TL Kredi Başvurusu

Kamu bankasından olan Halkbank’ta kendi bankasından maaş alan müşterilere kara liste borçlarını kapattıktan sonra hem kredi hem de kredi kartı vermektedir. 20.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda krediniz şube onayında kalmayacaktır. Borcu yoktur kağıtları ile birlikte kredinizi genel müdürlük inceleyecektir. 1-2 iş günü onay süresi gecikebilmektedir. Bu sebeple hemen bankaya giderek kredi kullanmayacağınızı söylemek istiyoruz. Halkbank ihtiyaç kredilerinde 60 ay vade ve 3,6 ay ertelemeli seçeneklerde sunmaktadır. Banka müşterilerine de özel faiz oranları ile yardımcı olacaktır. Sizlerde Halkbank şubelerine giderek size özel kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz.