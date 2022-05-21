Meclisten Geçti! Emekli ve Memur Maaşları Artıyor! 6000 TL Emekli Maaşı Alınacak

Emekli ve memur maaşları ile ilgili son dakika haber. Temmuz zammı son zamanlarda en çok merak edilen haber olmakta. Temmuz maaşları netleşmek üzereyken, aylık ne kadar maaş alınacağı da belli olmak üzere. Temmuz ayında emekli olan kişilere şimdiye kadar yapılan en büyük zam bekleniyor. Hem enflasyon oranlarına göre hem de Cumhurbaşkanı tarafından zam verileceği açıklandı. Ocak ayından itibaren alınacak olan enflasyon oranları Haziran ayı enflasyon oranı da belli olduktan sonra Temmuz maaşları belli olacak. Tahmini olarak %31-32 civarında bir zam öngürülmekte. Buna göre en düşük maaşların da yapılacak olan tasarıda 6000 TL olacağı konuşulmaktadır.

Emekli maaşları 6000 TL olacak mı?

Emekli maaşı alan kişiler Ocak ayından sonra yeni bir zam Temmuz ayında alacak. 2022'nin 2.yılı zammında emekli maaşı en düşük asgari ücret kadar olacağı konuşulmaktadır. Ocak ayında yapılan zamlardan hoş olmayan emekliler, Temmuz ayında yüksek zam bekliyor. Ayrıca Temmuz ayında sadece emekli maaşı değil, ikramiye ödemeleri de alınmaktadır.

Temmuz ayında Kurban bayramı olduğu için, emekli maaşlarını alacak olan kişiler, bu ay başında emekli ikramiyesi alacaklardır. En düşük emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri önümüzdeki hafta daha da netleşecek. Eğer bu durum onaylanırsa en düşük 6000 TL'ye kadar emekli maaşı alabileceksiniz. SSK, Bağkur ve Memur emeklileri ile birlikte, devlet memuru olan kişilerde zam alacaklardır.