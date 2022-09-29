Meclisten geçti, Cumhurbaşkanı açıkladı! Asgari ücrete rekor zam, 10.000 TL maaş zammı ve ek ödemeler olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından askeri ücrete zam müjdesi verildi. Bu yılın ilk defa temmuz ayında ara zam ile birlikte 5500 TL olan asgari ücret yılbaşında yüksek zam gelmesi bekleniyor. Ocak ayı itibari ile birlikte asgari ücretin en düşük 9500 TL ve 10000 TL bandında olması konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, askeri ücretle çalışan kişiler için müjdeli haber, maaş zam olarak geldi. 2023 yılında asgari ücrete yapılacak olan zamlarla ilgili konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşında asgari ücrete büyük zam yapılacağını açıkladı. 2023 yılında yapılacak olan bu zamlar ile birlikte asgari ücretin 10000 TL yakın bir şekilde olması bekleniyor. Ayrıca asgari ücret alan vatandaşlar için yılbaşında ikramiye verilmesi de planlanmaktadır.

Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların yılbaşında emekli ikramiyesi alacağı konuşuluyor. Türkiye'de askeri ücretin 5500 TL olmasından sonra yapılan zamlar ile birlikte bu yeni ücretinde herhangi bir işe yaramadığı görülmektedir. Hayat pahalılığı devam ederken, ocak ayındaki asgari ücret zammına çalışan kesimin merak ettiği söyleniyor.

Yapılacak olan zamlar ile birlikte en düşük asgari ücretin 10000 TL olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış olduğu bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamalar ile birlikte asgari ücret alacak olan vatandaşlara ocak ayında yüksek zam yapılacağını ve rahat bir nefes alacaklarını açıkladı. Sadece asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız değil aynı zamanda emekli vatandaşlara da zamlar yapılacağı konuşuluyor. Mecliste mi, kulislerde dolaşan bilgilere göre yapılacak olan yeni zamlar ile birlikte asgari ücretin en düşük 9000 TL ve 10000 TL bandında olması bekleniyor.