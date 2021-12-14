Meclisten Geçti, Başvuru Başladı, 2021 Aralık Sonuna Kadar Süre Verilecek, En Düşük 10.000 TL Hesaplara Yatıyor

2021 yılı içerisinde yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntılar yüzünden özellik ve bankalara borcu olan vatandaşlar için kamu bankaları yeni kampanyalar yapmaya başladı. Geçtiğimiz ay meclis gündeminde de olan bu kampanya kamu bankaları üzerinden verilecek ihtiyaç kredisi ile birlikte borcu olan vatandaşlara borç kapatma kredisi kullandıran alarak tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlanacak. Devlet destekli olarak alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlar 100 bin TL'ye kadar tüm banka borçlarından kurtulabilir ve tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlayabilir. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden başvuru yapabilir 100.000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile ve kar payı oranları ile kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar olan tüm Banka borçlarını kapatacağını açıkladı

Ziraat Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar ihtiyacı olan vatandaşlar bankalardaki ihtiyaç kredisi kredi kartı ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarını kapatarak tek bir bankada düşük faiz oranları ile kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredi kampanyası üzerinde 36 ay vadeye kadar işlem yaparken emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara ve bu bankadan maaş alan vatandaşlara daha uygun faiz oranları ile kredi vereceği de kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Vakıfbank ve halkbank'ta ziraat bankasındaki kampanya şartları ile birlikte aynı şartlar altında kredi başvurusu yapma imkanı sizlere sunuyor. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde ilk kredi taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabildiğiniz gibi ayrıca Kredi taksitlerini dilerseniz iki ayda bir veya üç ayda bir ödeme imkanı sizlere sunulacaktır.

Faizsiz borç kapatma kredisi

Eğer bankalardan kredi alırken faizsiz olarak işlem yapmak istiyorsanız ve helal kredi kullanmak istiyorsanız Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası şubelerine giderek bu bankaların düşük kar payı oranları ile kredi kullanabilirsiniz. Kamu katılım Bankası olan bu iki banka üzerinden başvurularınızı kimlik ve gelir belgesi ile birlikte şubeler üzerinden yapabilirsiniz.