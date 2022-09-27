Meclisten Geçti! Banka Borçları Kapandı! Kamu Bankaları Bugün Ödemeye Başladı...

Bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için devlet destekli kredi bekleyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Meclis onayından geçen ve banka borçlarınızı kapatmanız için kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemeleri verileceği duyuruldu. 100 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli alabileceğiniz, banka borcu kapatma kredileri, kamu bankaları ile birlikte bazı kamu destekli bankaları tarafından sizlere sunulacak ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılarak, hemen aynı gün içinde işlem yapılacaktır. Meclisten geçen ve kredi kullanmak isteyen vatandaşların yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için hemen 100000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru...

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak, borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler 24 ay vadeli düşük faiz oranları ile birlikte kredi alabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar, 100000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa, 24 ay vadeli kredilerde tüm banka borçlarını kapatarak işlemlerini gerçekleştirebilecek ve nakit kullanmak istiyorlarsa, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceklerdir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara aynı gün içinde destek ödemeleri verilmektedir.

Garanti Bankası İş bankası ve Şekerbank üzerinden başvuru...

Garanti Bankası İş bankası ve Şekerbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise borç kapatma kredisi için en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecek ve banka şubelerine gitmeden de internet sitesi üzerinden ön onay alabilecekler. Garanti Bankası İş bankası ve Şekerbank üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, kredi alabileceğini ve düşük faiz oranları ile birlikte kredi puanı düşük olsa bile onay alabileceğini söyleyebiliriz.