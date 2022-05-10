Meclisten Geçmişti! Başvuru Yapanlara 17000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada, devlet destekli olarak gelir belgesiz 17000 TL'ye kadar acil para ihtiyacı olan vatandaşlar öncelik olmak kaydı ile kredi imkanı sağlanmaktadır. Daha önce Ramazan bayramında verilen bu kredi kampanyası şimdi kurban bayramına kadar verilecek ve düşük faiz oranlarıyla hızlı bir şekilde kredi başvurusu yaparak, imkan sağlanmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirecek ve 36 ay vadeli, bu kredileri hemen alabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank müşterisi olan kişilere daha düşük faiz oranlarından yararlanarak bankanın mobil uygulamaları üzerinden masrafsız olarak da bu kredileri, şubelere gitmeden alabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yaptıkları bu kampanyadan bireysel ihtiyaç kredisi olarak işler yapmak durumundadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden 36 ay vadeli olarak 17000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde internet bankacılığı üzerinden yapabilmektedirler. düşük faiz oranları ile alacağınız bu kredilerde, mobil uygulaması üzerinden başvurunuz onay alırsa, şubeye gitmeden hesabınıza onaylanan tutar.

36 ay vadeli olarak atabileceksiniz. ilk kredi taksidi ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak yapılacak olan bu kredi kampanyalarında başvuru yapacak olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılarak, özellikle banka müşterisi olması durumunda daha uygun faizlerle kredi imkanı sağlanmaktadır.