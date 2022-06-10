Meclisten Geçiyor! Emekliye 12.000 TL Nakit Ödemesi Kurban Bayramına Kadar Ödeniyor

"Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, Meclis onayından geçen ve kamu bankaları tarafından ödenecek olan 12000 TL kredi için detaylar açıklandı."

Nakit sıkıntısı çeken emekliler için başlatılan bu kampanyalarda acil ihtiyacı olan vatandaşlar için Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank, yeni bir kampanya yaparak gelir belgesiz olarak 12000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara başvuru şartları uygun olması durumunda 36 ay vadeli yeni bir gelir belgesiz kredi kampanyası verilmektedir. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek düşük faiz oranlarından yararlanmanız mümkün olacak ve bankanın diğer kredi ve kredi kartı kampanyalarına da ücretsiz olarak katılmış olacaksınız.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, ayrıca, daha önce bu banka üzerinden hiçbir şekilde yüksek limitli kredi alamadıysa ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmeleri için maaş, taşıma işlemleri sonrasında diğer bankadaki olan borçlarını kapatan, kredi başvurusunda da bulunabiliyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, ihtiyaç kredisi almak için bankanın internet bankacılığını kullanabilir veya banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan emekliler, başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra şubelere gitmeden kredi kullanabiliyorlar. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli banka hesabı üzerinden alacağı internet bankacılığı şifresi ile birlikte hızlı bir şekilde bankadan kredi başvurusunda bulunabilecek ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecektir.

Vakıfbank ve Halkbank

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan emekliler ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alıyor olması durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına, bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak yapabiliyor. Devlet destekli olarak 12 bin TL'ye kadar yemek olan vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla verilecek ve Kurban Bayramı için ödenecek olan bu paralarda, başvuru yapan kişilere ilk taksit ödemesini ise 3 ay ertelemeli olarak alabilmektedir. En yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, sadece kimliğiniz ile birlikte kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden resmi internet sitesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bankaların yapmış olduğu diğer kredi ve kredi kartı kampanyalarına da göz atabilirsiniz.