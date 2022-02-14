Meclisten Geçen Nakit Kampanyası Hesaplara Yatmaya Başladı! Pazartesi Gününden Sonra Kontroller Başladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek olan devlet destekli, nakit kampanyalarında, bugünden itibaren hesaplara paraların yatmaya başladığı haberi geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 10000 TL ile 50000 TL arasında ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Bankaların resmi internet sitesi üzerinden de devlet destekli olarak başlatılan bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların başvurularını gerçekleştirdikten sorna kendi kredi notuna göre, ne kadar kredi onayı alacağı haberi gelecek. Onaylanan tutar kadar krediyi istediğiniz zaman kendi hesabınıza yatırabilir ve yatırmış olduğunuz bu hesap üzerinden işlem yaparak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara aynı gün içerisinde kredi onayı verecek, onaylanan krediyi de hemen hesaplarına yatıracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylanan ve sadece devlet destekli olarak 50000 TL'ye kadar ödenecek bu ihtiyaç kredisinde yüksek kredi limiti almak isteyen vatandaşlar, diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatması durumunda onay alacak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, devlet destekli kredi kullanmak istiyorlarsa, daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanmış olması ve düzenli ödemiş olması gerekmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı veya çalışma maaş alan kişiler ise daha uygun faiz oranları ile kredi alabileceklerdir.

Başvuru yapmak isteyen kişiler, bankaların resmi internet sitelerine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formlarını doldurabilir ve hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Ayrıca mobil uygulama üzerinden banka şubeleri üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alıyor olması şartı ile 50000 TL üzerinde de yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullandırılmaktadır. 50000 TL üzerinde kullanacağınız kredilerde bankalar, 24 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır.