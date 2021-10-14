Meclisten geçen kredi bu akşam başladı, yeni kredi paketi ile borçlar kapanacak: Son dakika verilen kredi haberi ile birlikte bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir yere toplama kolaylığı devlet destekli olarak başladı.

Bankalar üzerinden kredi başvurusu yapan kişiler eğer borç kapatma kredisi almak istiyorlarsa devlet destekli olarak alabilecekleri bu kredileri başvuru yaparak uygun faiz oranları ve yüksek vadeler ile kredi kullanabilirler. Meclisin gündeminde olan bu kredi kampanyası son dakika olarak başladığı duyuruldu. Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen Kredi şartlarına da uygun olmaları durumunda diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını tek bir yere toplayabilecekler.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi devlet destekli verilecek

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası borç kapatma kredilerinde ilk tercih edilecek olan banka oluyor. Ziraat Bankası üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 200 bin TL'ye kadar bu borç kapatma kredilerine alabileceklerdir. Özellik ve emekli olan müşteriler maaşını bu bankaya taşıyarak emekli maaşı üzerinden tüm banka borçlarında tek bir yere toplayarak yüksek limitli krediler kullanabilirler. Ziraat Bankası tarafından verilen devlet destekli borç kapatma kredisi banka kredi notumuz düşük olsa bile onay olabilirsiniz.

Ziraat bankası'nın başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasında düşük faiz oranları ile işlem yapılacaktır. Ziraat Bankası kredi başvurusunu en yakın banka şubesine giderek yapabilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak onay alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası kredi başvurusu yaptıktan sonra değerlendirmeye genel müdürlük yapacağı için banka sizlere Bu değerlendirme sonucunda hangi şartlarda borç kapatma kredisi vereceğini mesaj ile gönderecektir.

Ziraat bankası'nın yapmış olduğu Bu kampanyada sadece banka kredi borçları ve güncel olan kredi ve kredi kartı borçları kapatılacaktır. Daha önce bankalardan icralık olduysanız veya kırmızı kaleme düştüyseniz maalesef Ziraat Bankası üzerinden alacağınız borç kapatma kredisi ile birlikte avukatlık borçlarınızı kapatamazsınız. Bankanın resmi internet sitesine girerek Kredi hakkında detaylı bilgileri alabilir güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.