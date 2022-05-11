Meclisten Gece Yarısı Geçti! 25 Yıl Evli Kalan Ev Hanımlarına Aylık 2 Bin 500 TL Verilecek! Emekliler, işçiler ile memurlar açısından şimdiye kadar pek çok yenilikler yapıldı. Maaşlar ile sigorta primleri ile ilgili yapılan onca güncellemelerden sonra bu vatandaşlar açısından düğmeye basıldı. Artık ev hanımları da aynı şekilde emekli olabilecek. Üstelik yüksek maaş alma avantajı da kendilerine sunulacak. İşte konu ile ilgili detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Düğün evi gibi oldu adeta! Türkiye Büyük Millet meclisinden gece yarısı geçen karar ile beraber 25 yıl boyunca evli kalan ev hanımlarına 2500 TL tutarında aylık bağlanacağı açıklandı. Ev hanımları uzun zamandır kendileri için bir şeyler yapılmasını talep ediyordu. Uzun yıllardır ev içerisinde çalıştıkları halde herhangi bir ödeme alamadıklarından şikayetçi olan bu kesimdeki insanlara hükümet bu sefer el uzattı. Ev içerisinde huzurun bozulmaması ile ev hanımlarını mağdur etmemek amacıyla yeni bir hamle yapmaya hazırlanan hükümet tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre yüksek maaş ile emekliye ayrılmak açısından tek kuşu 25 yıl boyunca evli kalmak.

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başlatılan bu çalışmaya göre 25 yıl boyunca evli kalan ev hanımları emekli olabilecek. Sigortalı çalışma koşulu beklemeksizin herkes bu avantajdan faydalanabilecek. Eskiden çalışanları eksik kalan primlerin ödenme şartı ile emekliye ayrılabilirdi.

Bu nedenle vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlanacak. Hiç çalışmayan vatandaşlarda sigorta işlemlerini dışarıdan başlatmak suretiyle primlerini ödeyebilir ve böylece 25 yıl evli kalan ev hanımları 50 yaşını geçtikten sonra anında emekli olabilecek.