Meclisten Bugün Geçti! Bankadaki borcu olanlara müjde

Son dakika haberi ile bankadaki borcu olan kişilere borç kapatma kredisi verileceği duyuruldu. Meclis onayına sunulan ve kabul edilen bu kampanya Bugün başladı. Sizlerde bankalar üzerinde borçlarımız varsa ve bu borçları ödemekte zorlanıyorsanız kamu bankalarının yapacağı Kredi kampanyasına katılarak 200.000 TL'ye kadar olan tüm banka ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilir ve tek bir yerden ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler güncel olan banka borçları için bu kredileri kullanacağı için kredi başvurusu yaptıktan sonra belirtilen limit kadar sadece borç kapatma kredisi kullanabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank devlet destekli olarak borç kapatma kredisi onayı vereceği için düşük faiz oranları ile işlem yaparken Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler borç kapatma kredisini faizsiz olarak alacaktır.

Meclisten geçen borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

200 bin TL'ye kadar verilecek olan borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilir. 200 bin TL'ye kadar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi seçenekleri ile düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatabilecek.

Bankalar ayrıca kredi başvurusu için resmi internet siteleri üzerinden kredi başvuru ekranı açacak. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler ihtiyaç kredisi başvurusu için bankanın resmi internet sitesine girerek buradan 200 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilecek.

Faizsiz borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler 200 bin TL'ye kadar bankadan uyguladığı düşük faiz oranlı Krediden yararlanabilir. Eğer kredi kullanmak istiyorsanız ve faizsiz olarak işlem yapmak istiyorsanız faizsiz borç kapatma kredisi veren Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden İslami şartlara uygun olarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sizlerin yakınınızda olan katılım Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte düşük kar payı oranları ile faizsiz kredi kullanabilirsiniz.