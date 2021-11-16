Meclis'te Duyurusu Yapıldı: Borç Kapatma Kredisi Faiz Oranları Düştü

Borç kapatma kredisi faiz oranları düştü. Bankaların başvuru şartlarına göre kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilirsiniz. Borç kapatma kredileri yüksek faiz ile alınmadığından vatandaşlarımız pek sıcak bakmıyordu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank başta olmak üzere tüm diğer bankalar borç kapatma ve borç transfer kredilerinde faiz indirimlerine gitmişlerdir. Size bu haberimizde bankaların borç kapatma kredisi faiz oranları hakkında bilgiler vereceğiz.

Borç kapatma kredisi bir diğer adıyla borç transfer kredisi olarak geçmektedir. Sizde eğer bankalardan kredi kullandıysanız veya kredi kartı borçlarınız varsa, bu borçları ödemekte zorluk çekebilirsiniz. Bu durumda bankalar tüm borçlarınızı tek bir yere toplamanız için sizlere kampanyalar yapmaktadırlar. Ayrı ayrı borçları ödemek yerine bu kredileri alarak tek bir yere ödeme yapabilir ve 60 ay vadeye yayarak düzenli ve sıkıntısız bir şekilde kredi ödemelerinizi yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank önderliğinde başlatılan bu kampanyada %0.99 faiz oranları ile kredi başvurusu yapma imkanlarınız vardır. Banka politikalarına uygun olmanız durumunda aynı gün krediniz onaylanır ve borç kapatma kredisi kullanırsınız.

Borç Kapatma Kredisi Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

· Kredi kullanacak kişi TC vatandaşı olmalı ve 18 yaşından büyük olmalıdır.

· Kredi alacak olan kişinin banka borçları avukatlık veya icralık olmamalıdır. Sadece güncel ödenmekte olan banka borçlarını kapsamaktadır.

· Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin kredi sicilinize bakacaktır. Kredi sicili ve kredi notu uygun olmayanlar bu kredileri alamazlar.

· Kredi alacak olan kişinin belirli bir geliri olması gerekiyor. Gelir belgesiz borç kapatma kredisi alamazsınız.

· Banka borçlarınız en fazla 100.000 TL’ye kadar olmalıdır. Üzeri için banka ipotek ve kefil isteyecektir.

· Kredi alacağınız zaman banka sizin elinize para vermez. Sadece borçlar kapatılır ve kalan olursa geri alınır. Bu krediler sadece banka borçlarını kapatması için verilmektedir.

· Sadece ihtiyaç kredileri ve kredi kartı borçları için bu kredileri kullanabilirsiniz. Banka konut kredisi ve taşıt kredisi için borç kapatma kredisi yapmayacaktır.

· Eğer şartlara uygunsanız bankaların kredi kampanyalarına başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalar

Uygun faizlerle kredi almak istiyorsanız Ziraat Bankası şubelerine gidebilirsiniz. 100.000 TL’ye kadar 60 ay vadeli olarak banka size tüm banka borçlarınızı kapatacaktır. Borç kapatma kredilerinde kredi ve kartlarınız hesaplanır ve o hesaplamaya göre kredi verilir. Başvurular banka şubelerinden gün içinde yapılır ve sonuç 1-2 saat içinde sizlere söylenir. Onay alırsanız tüm borçları kapatacaksınız.

Ziraat Bankası %0.99 faiz oranı ile işlem yaparken, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları da borç kapatma kredisi için aynı şartlarda kredi vermektedir. Bu bankaların haricinde Şekerbank, Burgan Bank, Odeabank, Fibabanka, Denizbank, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası gibi bankalarda sürekli olarak borç transfer kredileri kampanyaları yapmaktadırlar. Sizde bu bankalardan sadece banka şubelerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz