(TBMM) Meclis tarafından onaylanan ve Cumhurbaşkanı imzası sonrasında yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile emekli olan vatandaşlar için özel ödemeler yapılmaya başlanacak. Bu ödemeler, emekli maaşı hesapları üzerinden Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank aracılığıyla nakit kredi kullanma fırsatı sunacak. Emekli maaşı bu bankalardan alınanlar, diledikleri zaman bu kampanyalara katılarak kredi başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Devlet destekli kampanyadan yararlanmak isteyenler, daha önce ihtiyaç kredisi veya kredi kartı ödemesi almış olmaları şartıyla kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı alan herkese internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru imkanı sağlamaktadır. Bu kampanyalara katılarak uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanmak mümkündür.

Emekli maaşı Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank üzerinden almayan vatandaşlar da emekli maaşlarını bu bankalara taşıyarak kampanyadan faydalanabilirler. Ayrıca, 50.000 TL ve üzeri kredi kullanacak olanlar için özel kampanyalar da bulunmaktadır. Borçların kapatılması, ev tadilatı, düğün veya sünnet gibi ihtiyaçlar ve Ramazan Bayramı için Ramazan Bayramı kredisi gibi farklı amaçlarla kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar, düşük faiz oranlarıyla bu kampanyalardan yararlanabilirler.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olanlar, banka müşterisi olmaları durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolayca kredi kullanabilirler. Kampanyalara katılan emekli vatandaşlar, belirlenen faiz oranlarıyla kredi ödemelerini gerçekleştirerek finansal ihtiyaçlarını karşılayabilirler.