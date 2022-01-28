MEB’den Öğrenci Yardımı Geliyor! 1.400 ila 2.125 TL Arasında Yardım Ödemesi Yapılacak!

Yeni yıl ile beraber yeni yardım ödemeleri kamuoyuna arz edilmeye başlanmıştır. Son yardım ödemesi ise öğrenci yardımı ödemesi olarak MEB tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Bu kapsamda binlerce öğrenciye 1.400 TL ila 2.125 TL arasında ödemeler yatırılacaktır. Milli Eğitim Bakanı Sn. Mahmut Özer bu konuda açıklama yaparak ödemelerin detaylarını paylaştı.

MEB yardım ödemelerine katılarak yeni bir duyuru yayınladı. Binlerce öğrenciye, 1.400 TL ile 2.125 TL arasında yardım ödemeleri yatırılacaktır. Asgari ücrete yapılan zam sonrasında öğrencilere yapılan yardım ödemelerinde de artış yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanı Sn. Mahmut Özer, bu konu ile ilgili bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada söz konusu yardım ödemelerinin mesleki eğitim merkezlerinde görevlendirilen öğrencilere verileceğini belirtti. Bakan Özer, meslek liselerine yönelik olarak yaptığı bu açıklamada hem işverenlerin hem de öğrencilerin bu mevcut durumdan tatmin olduğunu belirtti. Öğrencilerin 2-3 sene boyunca mesleki eğitim merkezleri aracılığı ile asgari ücrete uygun olarak ödeme aldıklarını ifade eden Özer, bu ödemelerin 2022 için 1.400 TL ila 2.125 TL arasında yapılacağını da dile getirdi.

Mesleki Eğitim Merkezine Başvuru Nasıl Yapılır?

Mesleki Eğitim Merkezi için yapılacak olan başvurular için bazı şartlar vardır. Yapılan başvurular arasından yalnızca Meslek Lisesi öğrencileri kabul edilmektedir. Mesleki Eğitim Merkezi'ne başvuru yapabilmek için öğrencilerin 9. Sınıfta iken kayıt yaptırmaları gereklidir. 18 yaş altındaki öğrencilerin velileri bu konu ile ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapmaları halinde, seçilen dal ve alan için ilgili işletme ile çalışma sözleşmeleri imzalanabilmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezi’ni Tamamlayan Öğrenciler Ne Elde Ediyor?

Merkezi Eğitim Merkezi tarafından eğitim alan ve bu eğitimleri tamamlayan öğrenciler bu alanda hem çalıştıkları zaman zarfında para kazanma şansına erişiyor hem de 11. sınıf sonundaki sınavda başarılı olunması halinde kalfalık belgesi alabiliyor. 12. sınıf sonunda yeniden yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler ustalık belgesini almaya hak kazanıyor.

Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Kazancı Ne Kadar Oluyor?

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri eğitim aldıkları alana yönelik olarak bir miktar kazanç elde edebilmektedir. söz konusu bu kazanç ise asgari ücrete göre değişmektedir. 2022 yılı asgari ücrete gelen zam sonrasında söz konusu bu ücret 1.400-2.125 TL arasına yükselmiştir. Öğrencilerin aldıkları bu ücretlerin belirlenmesinde ise eğitim aldıkları sınıf ve alan önem arz etmektedir.