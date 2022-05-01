MEB İlan Etti! Ehliyet Alacak Herkesi İlgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre ehliyet alacak vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren son dakika bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı Motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alacak vatandaşların ehliyeti alım işlemlerinde zaman tasarrufu sağlanması açısından yeni bir uygulamaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet alacaklara zaman tasarrufu sağlayacak yeni bir uygulamanın daha başladığını açıkladı. Buna göre motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama hizmeti e-devlet uygulaması üzerinden vatandaşların kullanımına ücretsiz bir şekilde açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alacak vatandaşların ehliyet alım işlemlerinde zaman tasarrufunun sağlanmasına yönelik bir dizi çalışmanın yürütüldüğü açıklandı. Buna göre motorlu taşıt sürücü kurslarından yıl içerisinde yaklaşık olarak 3 milyon vatandaşın sertifika aldığı aktarılan açıklamada sertifikaların, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlendikten sonra il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kontrol edilmek suretiyle imza altına alınması ve kursiyerlere dağıtılması kararı alındı.

Bundan sonra işlemler çok daha kolay yapılacak

Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Türksat uydu haberleşme Kablo TV AŞ tarafından ortaklaşa bir şekilde yürütülen motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama hizmeti ile motorlu taşıt sürücü sertifikası doğrulama hizmetlerinin e-devlet uygulaması entegrasyonu projesi ile işlemler artık çok daha kolay bir şekilde yerine getirilecek.