Mayıs Ayı Enflasyon Beklentisi Ne? Enflasyon Oranları Ne Zaman Açıklanacak? Haziran ayına sadece birkaç gün kala mayıs ayına yönelik enflasyon rakamlarının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Her ay kamuoyu ile açıklanan enflasyon verilerinin ne olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Açıklanan bu oranlara göre ise kira artış oranı netlik kazanacak. Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından mayıs ayına yönelik enflasyon verileri 3 Haziran tarihine kadar saat 10.00'da açıklanacak.

2022 Mayıs Ayına Yönelik Enflasyon Beklentisi Ne?

2022 senesi mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi, arayan piyasa ile finansal piyasa temsilcileri ile profesyonellerden meydana gelen 48 katılımcı tarafından cevaplanmış ve böylece sonuçlar, katılımcıların cevapları ele alınarak değerlendirildi. Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16.85 TL olacak şekilde gerçekleşirken mayıs anket döneminde ise 17.57 TL oldu.

Buna göre katılımcıların cari sene sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket döneminde %46.44 olacak şekilde gerçekleşirken mayıs ayı anket Döneminde ise %57,92 oldu buna göre 12 aylık vade sonrası tüketici fiyat endeksi beklentisi bir önceki anket döneminde %28.41 olacak şekilde gerçekleşirken, mayıs ayı içerisinde %33,28 oldu. 24 ay sonrası tüketici fiyat endeksi beklentisi ise aynı anket dönemleri içerisinde sırasıyla yüzde 17.68 ve .54 olacak şekilde gerçekleşti.