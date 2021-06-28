Matematik Öğretmeni Olmak İsteyen 22 Yaşındaki Ezgi Toprağa Verildi

Afyonkarahisar'da yaşandığı öğrenilen olayda üniversiteye hazırlanmak için gittiği eski dershanedeki öğretmenleri ile buluşup piknik yapmaları ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ezgi Aslanbek isimli genç kadın, İzmir'in Bergama ilçesinde ailesinin, arkadaşlarının ve sevenlerinin gözünün önünde toprağa verildi.

22 yaşındaki Ezgi’nin ölümü ile sonuçlanan üzücü trafik kazasının Afyonkarahisar Konya karayolu Fatih Nizamiye kavşağında meydana geldiği bilgisine ulaşıldı. A.T. idaresinde olan otomobilin S.Y. yönetiminde olan otomobil ile çarpışması sonucunda korkunç bir kaza yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç sürücüsü yol ortasındaki refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durmayı başardı. Kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar tarafından olay yerine gelen 112 acil servis, polis ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü duruma el attı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tespiti sonucunda yan yatarak durabilen araçtaki 22 yaşındaki Ezgi Aslanbek’in öldüğü belirlendi. Daha sonra yaralanan şahısların da olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

22 yaşındaki genç kadının üniversiteye hazırlanmak için gittiği eski dershanesindeki öğretmenleri ile piknik yaptığı ve piknik dönüşü meydana gelen kaza ardından hayatını kaybettiği bilgisi öğrenildi. 22 yaşındaki Aslanbek’in Balıkesir Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi olduğu en büyük hayalinin matematik öğretmeni olmak olduğu ifade edildi.

Genç kızın cenazesi yakınları tarafından İzmir'in Bergama ilçesine getirildi ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Aslanbek’in naaşı Ovacık Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında aynı mahallede yer alan mezarlıkta defnedildi ve matematik öğretmeni olmak isteyen 22 yaşındaki Ezgi'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. 22 yaşındaki genç kadının cenazesine Ezgi Aslanbek’in yakınları, sevenleri, üniversiteden arkadaşları ve yaklaşık olarak 20 senedir AFAD’da çalışan babası Selahattin Aslanbek’in mesai arkadaşları da katılım gösterdi.